В городе Юности подключиться к электроэнергии станет проще

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
6 марта 2017, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
К концу 2018 года в Комсомольске-на-Амуре специалистами филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» будут обновлены сразу две подстанции – ПС 110/6 кВ «Береговая» и ПС 35/6 кВ «Городская», а также построена кабельная линия 35 кВ. Комплексная реконструкция данных энергообъектов не только позволит повысить надежность электроснабжения уже имеющихся потребителей, но и обеспечит необходимые мощности для подключения к сетям ДРСК новых заявителей, в том числе и резидентов ТОР «Комсомольск».
- На подстанции 110/6 кВ «Береговая», реконструкция которой была начата в 2016 году, уже смонтированы силовой трансформатор, распределительные устройства ОРУ 110 кВ и КРУ 35 кВ, а также выполнена реконструкция действующего КРУ 6 кВ с установкой 10 дополнительных ячеек. На сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы нового оборудования, - комментирует Николай БУЛАХ, директор СП «Северные электрические сети» ХЭС.
В конце февраля реконструируемый центр питания 110/6 кВ «Береговая» в Комсомольске-на-Амуре проинспектировали представители полномочного представительства Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, которые дали работе специалистов хабаровского филиала АО «ДРСК» положительную оценку.