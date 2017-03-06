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Отраслевые новости: Энергетика

В городе Юности подключиться к электроэнергии станет проще

В городе Юности подключиться к электроэнергии станет проще

6 марта 2017, 17:05
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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К концу 2018 года в Комсомольске-на-Амуре специалистами филиала АО «ДРСК» «Хабаровские электрические сети» будут обновлены сразу две подстанции – ПС 110/6 кВ «Береговая» и ПС 35/6 кВ «Городская», а также построена кабельная линия 35 кВ. Комплексная реконструкция данных энергообъектов не только позволит повысить надежность электроснабжения уже имеющихся потребителей, но и обеспечит необходимые мощности для подключения к сетям ДРСК новых заявителей, в том числе и резидентов ТОР «Комсомольск».

- На подстанции 110/6 кВ «Береговая», реконструкция которой была начата в 2016 году, уже смонтированы силовой трансформатор, распределительные устройства ОРУ 110 кВ и КРУ 35 кВ, а также выполнена реконструкция действующего КРУ 6 кВ с установкой 10 дополнительных ячеек. На сегодняшний день ведутся пуско-наладочные работы нового оборудования, - комментирует Николай БУЛАХ, директор СП «Северные электрические сети» ХЭС.

В конце февраля реконструируемый центр питания 110/6 кВ «Береговая» в Комсомольске-на-Амуре проинспектировали представители полномочного представительства Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, которые дали работе специалистов хабаровского филиала АО «ДРСК» положительную оценку.

Компания: АО "ДРСК"
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