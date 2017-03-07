Власти Гамбурга собираются запасать тепло под землей

Муниципальные учреждения Гамбурга предлагают построить подземное хранилище тепловой энергии, которое сможет обеспечить примерно четверть потребностей города в отоплении зимой.



Желая сделать Гамбург «климатически нейтральным» к 2050 году, власти города рассмотрели план по использованию отбросного тепла угольной ТЭС Моорбург, второй по величине в Германии. Но для этого надо было бы протянуть 4,4 км трубопровод под Эльбой. Поэтому Hamburg Institut, местное бюро по экологии, и Consulaqua, подразделение муниципальной службы водоснабжения Hamburg Wasser, предложили властям города отказаться от слишком медленного и постепенного движения в сторону поставленной цели и решительно внедрить новый план по сокращению эмиссии СО2.



Гамбург расположен над двумя водоносными слоями с пресной и соленой водой с промежуточными, почти непроницаемыми слоями глины. Схожие геологические условия уже позволили хранить энергию под зданием Бундестага в Берлине. В Гамбурге можно сделать куда больший запас тепловой энергии — ее хватит на четверть миллиона домов.



План такой: в теплые месяцы года фабрики и электростанции выкачивают и нагревают холодную соленую воду под городом. Затем ее помещают на хранение в другой подземный резервуар под слоем глины. Зимой горячую воду извлекают из хранилища для отопления и других целей. Затем охлажденную соленую воду снова возвращают туда, откуда она была первоначально взята.



Объемы хранения воды практически безграничны, поскольку слои песка с водой расположены под всем городом. При необходимости к этой системе можно будет добавить тепло, которое Гамбург производит на своих промышленных предприятиях — на медеплавильном заводе Aurubis и сталелитейном ArcelorMittal, а также в дата-центрах и складах-рефрижераторах.



По оценкам Consulaqua, на реализацию плана подземного хранилища тепла требуется всего €1 млн. А Hamburg Institut рассчитал, что затраты на хранение обойдутся в 2 евроцента на кВт*ч, включая потери тепла. Стоимость промышленного сбросного тепла составляет еще 1-2 цента за кВт*ч, так что всего выходит 4 евроцента. Сейчас потребители в Гамбурге платят в два раза больше. Сроки принятия решения пока не объявлены, сообщает EnergyPost.



Источник: Хайтек.

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