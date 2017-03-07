Александр Новак провел встречу с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом

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7 марта 2017, 15:46
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом. В ходе переговоров стороны обсудили актуальные вопросы энергетического взаимодействия двух стран.
Министр поблагодарил своего саудовского коллегу за усилия по достижению успеха соглашения между странами ОПЕК и ведущими не-ОПЕКовскими производителями нефти по координации действий на нефтяном рынке. «Хотел бы еще раз поблагодарить в Вашем лице руководство Саудовской Аравии за решающий вклад в продвижение столь важного для мировой нефтяной индустрии и мировой экономики в целом процесса, способствующего восстановлению баланса спроса и предложения на рынке нефти и поддержанию инвестиционной привлекательности отрасли в долгосрочной перспективе», - заявил Александр Новак.
В числе наиболее перспективных двусторонних проектов Министр назвал идею создания совместных научно-исследовательских центров по разработке и дальнейшему внедрению технологий в области нефтегазодобычи, нефтесервиса и транспортировки углеводородного сырья, а также проведение совместной разработки и производства нефтегазового оборудования для его дальнейшего использования и продвижения на рынках третьих стран.
«Технологическое сотрудничество в нефтегазовой сфере между компаниями наших стран может стать основой дальнейшего развития сотрудничества России и Саудовской Аравии на энергетическом направлении», - также отметил глава Минэнерго России.
В кулуарах конференции CERAWeek 2017 Министр также пообщался с Генеральным секретарем ОПЕК Мухаммедом Баркиндо и заместителем Министра энергетики Мексики Альдо Флорес-Кирогой.
Кроме того, Александр Новак встретился с вице-председателем IHS Markit и председателем CERAWeek Даниэлом Йергиным. На встрече также присутствовали представители руководства и ведущие аналитики IHS Markit. Стороны обсудили последние тенденции на мировом рынке углеводородов.