 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики приняли участие в учениях по противопожарной безопасности

Энергетики приняли участие в учениях по противопожарной безопасности

7 марта 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО, УЧЕНИЯ

Обсудить на форуме

240 просмотров

В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2017, сотрудники ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») - «Читаэнерго» в очередной раз подтвердили готовность к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), спровоцированных природными пожарами.

Персонал филиала принял участие в проведении комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в Забайкальском крае, которые проводились под руководством председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Забайкальского края Александра Кулакова. Помимо Читаэнерго в масштабных учениях были задействованы Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Чита», Забайкальский территориальный центр медицины катастроф и  другие организации.

В ходе проведения учений энергетикам необходимо было оперативно отключить от электроснабжения один из населенных пунктов для безопасности тушения пожаров. В  ходе выполнения задачи специалисты компании в очередной раз отработали порядок взаимодействия с Центром управлением в кризисных ситуациях, Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю и другими структурами региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Забайкальском крае.  А также отработали практические навыки работы в условиях дефицита времени при ликвидации ЧС.

 «Проведение таких учений позволяет в реальной нештатной ситуации оперативно и качественно обеспечивать взаимодействия с региональными структурами в предупреждении чрезвычайных ситуаций в целях эффективного реагирования на вызовы стихии», - отмечает Виталий Лещенко, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС  филиала «Читаэнерго».

Помимо подобных совместных учений в энергокомпании ежегодно проходят аналогичные внутренние тренировки для оперативного и ремонтного персонала. Во время данных тренировок, которые носят внезапный характер, также отрабатываются навыки реагирования на внештатные ситуации при безусловном соблюдении техники безопасности.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!