Энергетики приняли участие в учениях по противопожарной безопасности

CABEX
7 марта 2017, 17:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧИТАЭНЕРГО, УЧЕНИЯ
В рамках подготовки к пожароопасному периоду 2017, сотрудники ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу ПАО «Россети») - «Читаэнерго» в очередной раз подтвердили готовность к предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС), спровоцированных природными пожарами.
Персонал филиала принял участие в проведении комплексных учениях по отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами в Забайкальском крае, которые проводились под руководством председателя комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Забайкальского края Александра Кулакова. Помимо Читаэнерго в масштабных учениях были задействованы Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю, Управление по делам ГО и ЧС городского округа «Город Чита», Забайкальский территориальный центр медицины катастроф и другие организации.
В ходе проведения учений энергетикам необходимо было оперативно отключить от электроснабжения один из населенных пунктов для безопасности тушения пожаров. В ходе выполнения задачи специалисты компании в очередной раз отработали порядок взаимодействия с Центром управлением в кризисных ситуациях, Главным управлением МЧС России по Забайкальскому краю и другими структурами региональной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Забайкальском крае. А также отработали практические навыки работы в условиях дефицита времени при ликвидации ЧС.
«Проведение таких учений позволяет в реальной нештатной ситуации оперативно и качественно обеспечивать взаимодействия с региональными структурами в предупреждении чрезвычайных ситуаций в целях эффективного реагирования на вызовы стихии», - отмечает Виталий Лещенко, заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению - начальник ЦУС филиала «Читаэнерго».
Помимо подобных совместных учений в энергокомпании ежегодно проходят аналогичные внутренние тренировки для оперативного и ремонтного персонала. Во время данных тренировок, которые носят внезапный характер, также отрабатываются навыки реагирования на внештатные ситуации при безусловном соблюдении техники безопасности.