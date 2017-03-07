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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

ФСК ЕЭС направит свыше 2,1 млрд рублей на ремонтную кампанию в Центральной России

ФСК ЕЭС направит свыше 2,1 млрд рублей на ремонтную кампанию в Центральной России

7 марта 2017, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2017 году направит 2,1 млрд рублей на ремонтную кампанию в Центральной России. Основной объем работ будет выполнен хозяйственным способом, т.е. силами бригад ФСК ЕЭС без привлечения специализированных подрядных организаций.

Энергетики планируют расчистить от древесно-кустарниковой растительности свыше 8 тыс. га трасс линий электропередачи, убрать более 5 тыс. деревьев, угрожающих падением на провода. Планируется установить 13 тыс. изоляторов, 306 км грозозащитного троса, 416 дистанционных распорок. Также будут усилены 307 опор, отремонтированы 2,1 тыс. фундаментов и анкерных плит.

На подстанциях 220-750 кВ планируется отремонтировать 24 фазы трансформаторов и автотрансформаторов, 568 выключателей, 2,6 тыс. фаз разъединителей, 53 компрессора и 3 фазы шунтирующих реакторов.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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