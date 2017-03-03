ФСК ЕЭС установит грязестойкие изоляторы вблизи кольцевой автодороги Санкт-Петербурга

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 09:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС СЕВЕРО-ЗАПАДА
ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2017 году заменит более 2 тыс. изоляторов на усиленные, которые используют в районах с особо загрязненной атмосферой – в местах пересечения или параллельного следования высоковольтных линий с Кольцевой автомобильной дорогой Санкт-Петербурга.
Наличие загрязненной изоляции вблизи автомобильных дорог проявляется в осенне-зимний период, когда дороги обрабатывают антиобледенительными реагентами. Вещества оседают на оборудовании, ухудшая его изоляционные свойства, что приводит к технологическим нарушениям.
Для профилактики подобных отключений в 2016 году ФСК ЕЭС заменила 12,5 тыс. изоляторов на грязестойкие в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Усиленная изоляция отличается увеличенным вылетом ребер или же имеет двукрылую конфигурацию изолирующих деталей. За счет нестандартных габаритов такая конструкция позволяет увеличить срок эксплуатации изоляторов в местах сильного загрязнения атмосферы, вблизи автомагистралей и промышленных предприятий.