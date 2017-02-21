Государственная программа " Энергоэффективность и развитие энергетики" нуждается в существенной актуализации

К такому выводу пришли депутаты Комитета Государственной Думы по энергетике по итогам рассмотрения хода реализации Госпрограммы на расширенном заседании Комитета. Председатель Комитета Павел Завальный, открывая мероприятие, отметил, что энергоэффективность – это ключевая проблема развития и ТЭК России, всей экономики в целом. Слишком высокая по сравнению с развитыми странами Европы, США и Китаем энергоемкость российского ВВП негативно влияет на глобальную конкурентоспособность экономики страны. Повышение энергоэфффективности является одним из основных направлений госполитики всех развитых стран мира, и нашему государству также имеет смысл увеличить активность в этом вопросе, в том числе, в части финансирования соответствующих программ. Пока же проектом Энергостратегии - 2035 ставится цель снижения энергоемкости ВВП всего в 1,4 -1,6 раза при том, что, по мнению специалистов, необходимо двукратное снижение. А целевые показатели Стратегии 2030 по снижению энергоемкости ВВП на 40% к 2020му г, вряд ли будут достигнуты.

Основной докладчик – директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго Алексей Кулапин – отметил, что несмотря на все сложности, переживаемые мировой энергетикой в связи с кризисом цен на углеводороды и дополнительное санкционное давление на российский ТЭК, развитие энергетических отраслей и выполнение программы в целом идет успешно. При этом финансирование программы действительно подверглось корректировке в рамках сокращения федерального бюджета 2016. Впрочем, и доля нефтегазовых доходов в бюджете с момента утверждения Госпрограммы в 2014 г. также снизилась, и довольно заметно – до 38%.

Важнейший показатель Госпрограммы – снижение энергоемкости ВВП России за счет реализации мероприятий программы – оказался в 2016 г. лучше запланированного: 7,04% вместо 5,68. При этом основные мероприятия программы были связаны с организацией стимулирования энергосбережения в основных отраслях экономики. Также в числе позитивных сдвигов в части повышения энергоэффективности - снижение удельных затрат условного топлива на электрогенерацию и снижение технологических потерь при передаче электроэнергии.

Две отрасли российского ТЭК по итогам 2016г продемонстрировала рекордные показатели. Так, добыча нефти достигла 547,5 млн.т., что на 2,5% больше показателей прошлого года, при этом опережающими темпами росли шельфовая добыча и добыча трудноизвлекаемой нефти, что демонстрирует сопротивляемость отечественной нефтянки санкционному давлению. Глубина переработки нефти выросла к прошлому году на 7% и достигла 79% вместо запланированных 75%.

Добыча угля составила 385,7 млн.т., что на 3% больше, чем годом ранее. Кроме того, именно угольная промышленность демонстрирует рекордные показатели модернизации и увеличения производительности труда, что позитивно влияет и на безопасность отрасли. Именно на реструктуризацию угольной промышленности сегодня идет наибольший объем финансирования в рамках государственной программы – порядка 3,5 млрд. руб., причем расходуются эти средства не только на технические мероприятия, но и на решение социальных проблем, накопленных отраслью за многие годы.

А вот добыча газа отстает от плановых показаний Госпрограммы, что обусловлено внутренним и внешним спросом. При этом добычные возможности отрасли позволяют добывать значительно большие объемы и не вызывают опасений за будущее газовой отрасли.

Директор департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Ярослав Мандрон, комментируя основные ход реализации Госпрограммы, в качестве основных проблем назвал большой разброс в статистике и разный формат сбора данных в основных отраслях ТЭК и ЖКХ , а также принцип построения прогнозов развития ТЭК, отталкивающийся от корпоративных показателей. Все это дает не вполне четкую картину и не позволяет Минэку выстроить систему показателей KPI для ТЭК.

Ряд претензий к Госпрограмме высказал Аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов. Проверка Счетной Палаты выявила недостаточную согласованной целей программы как с целевыми показателями действующей Энергетической Стратегии 2030, так и с целями проекта Энергостратегии 2035, находящегося на рассмотрении в Правительстве РФ. Также Счетная палата считает недостаточным уровень использования бюджетных ассигнований и неравномерность финансирования мероприятий Госпрограммы по году.

Павел Завальный согласился с тем, что расхождение стратегических целей и текущего планирования представляет существенную проблему, причем касается она не только конкретной госпрограммы, но и всей энергетической политики в целом. При этом то обстоятельство, что проект Энергостратегии 2035 еще не утвержден, не дает оснований откладывать актуализацию Госпрограммы и подготовку предложений по ее доработке и развитию.

Подготовка предложений по актуализации Госпрограммы в соответствии с действующей Энергостратегией и проектом Энергостратегии 2035, а также обращение к Правительству РФ по вопросу возможности увеличения финансирования подпрограммы, направленной на повышение энергоэффективности и энергосбережения, вошли в решение Комитета по энергетике.