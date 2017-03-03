Компания Xinming Cable Machinery поздравляет всех женщин с Праздником 8 марта!

Дорогие женщины!

Несмотря на вашу хрупкость и утонченность, в своем деле, Вы можете быть такими стойкими и сильными!

Замечательные матери, хозяйки, инженеры, специалисты разных отраслей, вы можете быть всем, без чего наш Мир был бы несовершенен!



Желаем Вам оставаться всегда добрыми и вдохновляющими!



Весны, тепла и новых успехов в любимом деле!



Желаем Вам ,чтобы работа на нашем оборудовании приносила только удовольствие!



Мы постараемся сделать все, чтобы на работе вы всегда чувствовали себя комфортно и надежно!