Компания Xinming Cable Machinery поздравляет всех женщин с Праздником 8 марта!

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 14:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: Xinming Cable Machinery
Дорогие женщины!
Несмотря на вашу хрупкость и утонченность, в своем деле, Вы можете быть такими стойкими и сильными!
Замечательные матери, хозяйки, инженеры, специалисты разных отраслей, вы можете быть всем, без чего наш Мир был бы несовершенен!
Желаем Вам оставаться всегда добрыми и вдохновляющими!
Весны, тепла и новых успехов в любимом деле!
Желаем Вам ,чтобы работа на нашем оборудовании приносила только удовольствие!
Мы постараемся сделать все, чтобы на работе вы всегда чувствовали себя комфортно и надежно!