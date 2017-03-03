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Новости компаний

Компания Xinming Cable Machinery поздравляет всех женщин с Праздником 8 марта!

Компания Xinming Cable Machinery поздравляет всех женщин с Праздником 8 марта!

7 марта 2017, 14:59
Рубрика: Новости компаний
Метки: Xinming Cable Machinery

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Дорогие  женщины!

Несмотря на вашу хрупкость  и утонченность, в своем деле,  Вы можете быть такими  стойкими  и сильными!

Замечательные матери, хозяйки,  инженеры, специалисты разных отраслей, вы можете быть всем, без чего наш Мир был бы несовершенен!

Желаем Вам оставаться всегда добрыми и вдохновляющими!

Весны, тепла и новых успехов в любимом деле!

Желаем Вам ,чтобы работа на нашем оборудовании приносила  только удовольствие!

Мы постараемся сделать все, чтобы на работе вы всегда чувствовали себя комфортно и надежно!

Компания: Xinming Cable Machinery
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