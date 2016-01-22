Молодые ученые НИТУ "МИСиС" получили премию правительства Москвы за разработку бетавольтаических преобразователей

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 17:09
Рубрика: Россия
Метки: МИСИС
Научный дуэт в составе доцента кафедры полупроводниковой электроники и физики полупроводников НИТУ «МИСиС», к.т.н. Сергея Леготина и аспиранта Андрея Краснова стал лауреатом ежегодной премии правительства Москвы молодым ученым за 2016 год. Проект по разработке бетавольтаических преобразователей для автономных источников питания в номинации «Авиационная и космическая техника» получил 1 миллион рублей.
Бетавольтаический преобразователь — это источник электрической энергии, которая вырабатывается за счет преобразования энергии радиоактивного распада. Процесс получения энергии подобен процессу, проходящему в солнечных батареях, с той лишь разницей, что источником энергии являются β-частицы. Попадая в полупроводниковый преобразователь, β-частицы генерируют электрический ток.
Уникальные свойства новых батарей заключаются в рекордно высокой удельной энергоемкости, надежности, способности работать без обслуживания и беспрецедентно большом сроке службы. Бетавольтаические преобразователи станут незаменимы в ситуациях, где химические элементы питания не могут обеспечить длительной и стабильной работы, например, в задачах, связанных с освоением космоса или с электропитанием приборов в условиях критически низких температур — в Арктике и Заполярье.
«У новой разработки ученых НИТУ „МИСиС“ большой потенциал: потребность в надежных элементах питания с долгим сроком службы велика в различных отраслях промышленности. С учетом уникальных характеристик: небольшого размера и безопасности — бета-вольтаические батарейки, разработанные в нашем университете, смогут занять существенную долю рынка аналогичных источников питания», — отметила ректор НИТУ «МИСиС» Алевтина Черникова.
Премии Правительства Москвы молодым ученым присуждаются с 2013 года на конкурсной основе. Получить премию могут как единоличные участники, так и коллективы до 3 человек. Число присуждаемых премий выросло с 8 за 2013 год до 31 за 2015 год, а размер премии увеличился с 500 тыс. рублей до 1 млн рублей. За 2016 год вручено 33 премии по 1 млн рублей каждая.