ОАО "Фортум" и ООО "Корпорация СТС" создают совместный центр ответственности за теплоснабжение Тюмени

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 15:00
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ФОРТУМ
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев провел совещание с компаниями «Фортум» и ООО «Корпорация СТС». На повестке дня - перспективы развития и механизмы функционирования системы теплоснабжения города Тюмени.
Александр Чуваев, генеральный директор ОАО «Фортум”, и Алексей Бобров, представитель акционеров группы компаний ООО “Корпорация СТС”, подписали необязывающее соглашение о намерении создать совместное предприятие в области теплоснабжения Тюмени.
«Создание совместного предприятия – результат конструктивного диалога двух крупнейших компаний, шаг в сторону эффективного управления важнейшей системой жизнеобеспечения, оптимизации процессов, аккумулирования сил, средств, ресурсов», - отметил Владимир Якушев.
«Совместная работа позволит повысить эффективность всего теплосетевого комплекса», - подчеркнул Александр Чуваев. Он добавил, что синхронизация инвестиционно-ремонтных программ нормализует работу по технологическим подключениям и увеличит надежность работы всей системы, а обеспечение оптимальных тарифных решений и сокращение управленческих издержек дадут положительный экономический эффект для потребителей.
«За тепло в городе будет отвечать одна компания, специалисты которой будут обладать всеми необходимыми компетенциями для обеспечения максимально возможного уровня надёжности теплоснабжения. Потребители смогут решать все вопросы в режиме «одного окна», - заявил Алексей Бобров.
В 2011 г. Администрация города Тюмени передала в аренду распределительные тепловые сети «Тепло Тюмени» (филиал компании ПАО «СУЭНКО», входящей в ООО «Корпорация СТС), им же было поручено ведение расчетов с конечными потребителями. В конце 2016 года была принята схема теплоснабжения Тюмени. Решением Министерства энергетики РФ Единой теплоснабжающей организацией в городе определена «Уральская теплосетевая компания» (УТСК), дочернее предприятие ОАО «Фортум». «Фортум» владеет тюменскими ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, которые производят электрическую и тепловую энергию в когенерационном цикле.
Совместное предприятие «Фортум» и ООО «Корпорация СТС» должно начать работу до конца 2017 года. Предполагается, что к нему перейдет функция единой теплоснабжающей организации в городе Тюмени.