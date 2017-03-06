От автопрома ждут электромобильности

Главным трендом автомобильной промышленности на ближайшие восемь лет станет развитие электромобилей, которые в России, скорее всего, будут основаны не на экологичных аккумуляторных батареях, а на топливных элементах, показало исследование КПМГ. Правда, покупатели уже начинают уставать от большого выбора высокотехнологичных опций.



Электромобильный транспорт станет наиболее важным трендом автомобильной промышленности до 2025 года, следует из опроса КПМГ. В РФ, как и во всем мире, еще год назад основными векторами признавались цифровизация и подключение машин к интернету. Но в этом году так считали лишь 19% управленцев в РФ. Более важными трендами они признали "водородомобили", каршеринг и электромобили на батареях. В глобальном опросе участвовали 1 тыс. менеджеров и 2 тыс. потребителей; 11% общей выборки респондентов пришлось на Восточную Европу, куда входит РФ, уточнили в КПМГ.



В РФ идея электромобиля, работающего на экологически чистой аккумуляторной батарее, вызывает куда меньший интерес, чем идея электромобильности на базе топливных элементов, констатирует партнер КПМГ в России и СНГ Ульрик Андерсен. Это обусловлено тем, что топливные элементы лучше приспособлены к инфраструктуре и климатическим условиям РФ, поясняет он: действующие газозаправочные станции проще приспособить для их обслуживания, чем для аккумуляторных батарей.



Большинство опрошенных в РФ согласны, что обязательным условием покупки автомобиля к 2025 году станет наличие в нем цифровой платформы. Зайдя в нее под собственным идентификационным номером, владелец машины сможет получать услуги от производителя и поставщика мобильных сервисов. При этом цифровая платформа будет получать информацию о машине и владельце.



Среди главных драйверов стоимости автомобиля в будущем — интеграция с мобильной экосистемой водителя, оптимизация маршрутов, predictive maintenance, системы повышения безопасности и другие опции в рамках единой цифровой платформы, считает управляющий инвестпортфелем Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) Сергей Негодяев. "Чем больше разноплановых задач можно будет решить, не выходя из машины, тем дороже будет стоить такое авто. Аналогичный путь проходили телефоны",— поясняет он. Помимо Tesla в этом направлении движется Renault--Nissan, отметил эксперт. Впрочем, большинство потребителей считают, что на рынке уже слишком много цифровых опций, что затрудняет выбор, говорит представитель Ford Sollers Елизавета Новикова. При этом россияне все еще очень позитивно воспринимают все технологические новшества, "что, возможно, объясняется тем, что в Россию они приходят с некоторым опозданием", добавляет она.



Как показал опрос, менеджеры и покупатели разошлись во мнении, кто должен контролировать данные. Так, 35% управленцев считают, что данные о водителе должны быть у производителя. Большинство покупателей, в свою очередь, уверены, что их должен контролировать владелец автомобиля. Но если компании потребуется эта информация, 89% потребителей готовы ее продать. Государству в вопросе хранения данных доверяют всего 7% управленцев и 4% потребителей, указывает заместитель директора по правовым вопросам ФРИИ Искендер Нурбеков, куда больше доверяют мобильным операторам, интеграторам и пр. При этом в РФ топ-менеджеры все же больше доверяют государству как собственнику данных, чем их зарубежные коллеги, отмечает он. По его мнению, законодательство РФ предоставляет больше гарантий корректной обработки и защиты персональных данных, чем многие другие страны, включая США.



По словам Ульрика Андерсена, руководители международных компаний, в отличие от российских управленцев, гораздо чаще отмечают "исключительную важность" внедрения инноваций в отрасль, что связано со значительно более высокими требованиями со стороны потребителей и более развитой законодательной базой. На фоне падения продаж на российском авторынке основное внимание игроков сосредоточено на том, чтобы остаться на плаву, заключает он.



Источник: Коммерсант.

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