Почти 9 тысяч антимагнитных пломб установили специалисты волгоградского филиала МРСК Юга в 2016 году

CABEX
7 марта 2017, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВОЛГОГРАДЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Почти 9 тысяч специальных индикаторов магнитного поля с наночастицами установили в 2016 году сотрудники Волгоградского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети»). Это на четверть больше, чем в 2015 году.
Антимагнитные пломбы – высокоэффективное средство противодействия попыткам изменить показания приборов учета. В 2016 году сотрудники компании выявили 27 фактов несанкционированного потребления электроэнергии путем воздействия на прибор учета магнитным полем. Похищенный таким способом объем электроэнергии превысил 5 987,3 тысяч кВт/ч.
Применение инновационных антимагнитных пломб позволяет не только выявить, но и доказать факт хищения энергоресурсов, что является веским основанием для взыскания с недобросовестных потребителей причиненного электросетевой компании ущерба в досудебном порядке.
Антимагнитная пломба - это наклейка в виде пломбировочного скотча со специальной пленкой (индикатором) магнитного поля и капсулой магниточувствительной суспензии. Наночастицы на ней составлены в специальный узор и, реагируя на магнитное поле, меняют свое агрегатное состояние.
Пломба имеет индивидуальный порядковый номер, ее невозможно временно удалить с корпуса прибора учета, поскольку при попытке снятия или воздействия на ней появляется несмываемая отметка о нарушении.
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