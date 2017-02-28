Постоянно совершенствоваться: в "Тюменьэнерго" прошло совещание руководителей технического блока

Ежегодное совещание главных инженеров, руководителей РЭС, начальников служб производственной безопасности и производственного контроля, а также подразделений по ремонту и обслуживанию подстанций и линий электропередачи «Тюменьэнерго» прошло в Тобольске.



В мероприятии приняли участие около шестидесяти руководителей и специалистов компании, представители филиала Системного оператора Единой энергетической системы – Тюменского регионального диспетчерского управления, предприятий разработчиков и производителей оборудования и средств защиты.



В повестку было включено около сорока вопросов, касающихся различных аспектов работы в осенне-зимний период, организации и проведения ремонтной кампании, нюансов в эксплуатации оборудования, применения инновационных технологий. Кроме того, участники совещания рассмотрели результаты работы в рамках решений, принятых по итогам аналогичного мероприятия в 2016 году.



Как отметил заместитель главного инженера «Тюменьэнерго» Василий Боровицкий, в прошлом году в протокол совещания было включено 34 решения, направленных на повышение надежности и безопасности электроснабжения, профессионального уровня персонала и эффективности работы компании в целом. Часть из них – бессрочные, то есть должны реализовываться постоянно: стимулирование работы в сфере НИОКР, укомплектование служб персоналом, соблюдение отраслевых и корпоративных регламентов. Большинство же мероприятий, определенных протоколом, должны быть реализованы в установленные сроки. Так, в 2016 году в «Тюменьэнерго» разработана и утверждена Советом директоров целевая программа по повышению надежности воздушных линий электропередачи Ямбургского РЭС филиала «Северные электрические сети», обусловленная необходимостью предупреждения влияния на оборудование аномальных климатических явлений. Напомним, в начале прошлого года по причине, нехарактерной для территории и периода, погоды и влажности, линии самого северного филиала компании пострадали от интенсивного образования куржака (изморозевых отложений). В ЯНАО же наблюдается явление морозного пучения грунтов, в результате которого сваи фундаментов опор буквально выдавливаются из земли на значительное расстояние, что может привести к нарушению устойчивости конструкции. Для повышения надежности линий электропередачи, расположенных в таких зонах, в компании постоянно работают над усовершенствованием фундаментов и способов их строительства, а также практикуют переустановку опор.



Принимаемые по итогам совещаний меры позволяют влиять на показатели аварийности, а, в конечном итоге, – эффективности компании в целом. Так, в прошлом году недоотпуск электроэнергии потребителям в «Тюменьэнерго» снизился на 64 % по отношению к показателям 2015 года, а экономический ущерб, полученный в результате аварийных отключений, – почти в десять раз: с 90 до 9 млн рублей.



Основной причиной отключений продолжают оставаться климатические факторы: на их долю приходится 63 % всех аварий, а происходят они в основном на линиях электропередачи. Конечно, при строительстве объектов учитывается возможное влияние грозовых, ветровых и других нагрузок, однако эксперты отмечают, что интенсивность таких явлений в зоне ответственности «Тюменьэнерго» в последние несколько лет является аномальной, существенно превышающей проектные параметры. Именно поэтому очень важно не только оперативно корректировать эксплуатационные мероприятия, но и изменить степень готовности к реагированию в подобных ситуациях. Отметим, что для снижения степени влияния климатических факторов, подразделения «Тюменьэнерго» системно оснащают линии электропередачи современными ограничителями перенапряжения, гасителями пляски вибрации и другим оборудованием. Учитывая опыт последних лет, в компании реализуют и превентивные меры: организована обязательная фото- и видеосъемка энергообъектов, позволяющая более точно оценить их состояние, а также увеличено количество осмотров в течение года, доработаны принципы формирования запаса материалов и оборудования для проведения аварийно-восстановительных работ.



Важнейшим фактором для обеспечения надежности и эффективности электросетевого хозяйства является грамотное планирование и качественное выполнение мероприятий ремонтной программы. Напомним, на подготовку к ОЗП в компании в 2017 году будет направлено более 2,2 млрд рублей. Для того, чтобы обеспечить готовность оборудования к максимальным нагрузкам до начала холодов, в «Тюменьэнерго» было принято решение о перераспределении объема работ в течение года с увеличением доли мероприятий, выполняемых в первом и втором кварталах. Это позволит качественно отработать в следующий осенне-зимний период, который, возможно, будет отличаться особенностями, как и несколько предыдущих.



«Осенне-зимний сезон 2016-2017 годов охарактеризовался продолжительным периодом очень низких температур: почти на всей территории ответственности компании более недели стояли морозы ниже минус 50 градусов. Оборудование при этом выдержало все нагрузки, отработало, практически, в штатном режиме. Конечно, персонал был готов к решению любых нештатных ситуаций. За морозами последовали значительные ветровые нагрузки также практически на всей территории, но особенно досталось Ямалу, где ветер был такой, что мы даже не могли выйти на осмотр своего оборудования, поскольку видимость составляла всего около двух метров. Тем не менее, серьезных аварийных отключений у нас и в этой ситуации не было и обесточенных потребителей также не было, – комментирует первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Тюменьэнерго» Андрей Брагин. – Поскольку климат достаточно серьезно меняется, нам приходится корректировать те решения, которые применялись при проектировании большинства объектов, ведь они были построены в 70-80-е годы прошлого века. В ЯНАО, например, необходимо уменьшать длину пролета линий электропередачи между опорами. В целом в зоне ответственности компании мы работаем над изменением подходов к подготовке персонала к реализации задач и внедрением инновационных решений. Мы готовы постоянно совершенствоваться, чтобы максимально качественно выполнять свои задачи, основная из которых – обеспечение надежного электроснабжения».