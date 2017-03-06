 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в феврале 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с февралем 2016 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в феврале 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с февралем 2016 года

7 марта 2017, 09:09
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Обсудить на форуме

53 просмотра

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в феврале 2017 года составило 90,5 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за февраль 2016 года. Потребление электроэнергии в феврале 2017 года в целом по России составило 92,3 млрд кВт•ч, что на 0,8 % больше, чем в феврале 2016 года.

Без учета объема потребления электроэнергии в ЕЭС России за 29 февраля високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 2017 года в энергосистеме составило 5,3 %, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года прирост потребления электроэнергии составил 3,0%.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В феврале 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 91,5 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше чем в феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 4,6 %). Выработка электроэнергии в России в целом в феврале 2017 года составила 93,3 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше выработки в феврале прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года 4,0 %).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в феврале 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 56,8 млрд кВт•ч, что на 1,5% больше, чем в феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 5,0%). Выработка ГЭС за тот же период составила 12,0 млрд кВт•ч (на 2,6 ниже аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года прирост производства составил 1,0 %), выработка АЭС – 17,8 млрд кВт•ч (на 3,8% выше аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года прирост производства составил 7,5 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 3,7% ниже аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки составило 0,4 %).

Максимум потребления мощности в феврале 2017 года в ЕЭС России составил 150 576 МВт, что выше максимума потребления мощности в феврале 2016 года на 6,6 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В феврале 2017 года ее значение составило -9,2 °С, что на 4,6 °С ниже, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2017 года

 

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно февраля
2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно февраля 2016 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

4,3

-5,5

4,5

-2,6

Сибирь (с учетом изолированных систем)

18,3

-2,2

18,5

-3,6

Урал

22,4

2,0

22,3

1,3

Средняя Волга

8,8

-11,0

9,4

3,2

Центр

21,5

10,4

20,8

2,1

Северо-Запад

9,4

0,7

8,2

0,6

Юг

8,7

8,4

8,9

15,6

 

Потребление электроэнергии за два месяца 2017 года в целом по России составило 194,9 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем за тот же период 2016 года. При этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года без учета суточного объема потребления электроэнергии прирост потребления в энергосистеме составил 2,1%. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 191,1 млрд кВт•ч, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года без учета суточного объема потребления электроэнергии прирост потребления электроэнергии в ЕЭС России составил 3,0 %.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 197,5 млрд кВт•ч, что на 0,2% выше объема выработки в январе-феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 1,8%). Выработка электроэнергии в ЕЭС России за два месяца 2017 года составила 193,6 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года 2,4%).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение двух месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 121,2 млрд кВт•ч, что на 0,2% ниже, чем в январе-феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 1,4%). Выработка ГЭС за тот же период составила 25,1 млрд кВт•ч (на 0,3% ниже аналогичного периода прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года на 1,4 % больше, чем за два месяца 2016 года), выработка АЭС – 36,8 млрд кВт•ч (на 5,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, без учета 29 февраля 2016 года 6,8%), выработка электростанций промышленных предприятий – 10,5 млрд кВт•ч (на 1,2 % ниже показателя января-февраля 2016 года без учета 29 февраля 2016 года 0,4%).

Данные о выработке и потреблении электроэнергии за два месяца 2017 года

 

ОЭС/ Энергозона

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января-февраля
2016 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января-февраля 2016 года, %

Восток (с учетом изолированных систем)

9,4

-2,6

9,1

-2,1

Сибирь (с учетом изолированных систем)

39,1

-2,3

39,3

-3,3

Урал

47,1

2,3

47,0

1,4

Средняя Волга

19,1

-8,8

19,7

3,3

Центр

44,4

4,3

43,8

1,5

Северо-Запад

20,3

1,5

17,4

-1,7

Юг

18,1

5,4

18,6

12,7

Компания: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!