Потребление электроэнергии в ЕЭС России в феврале 2017 года увеличилось на 1,7 % по сравнению с февралем 2016 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в феврале 2017 года составило 90,5 млрд кВт•ч, что на 1,7 % больше объема потребления за февраль 2016 года. Потребление электроэнергии в феврале 2017 года в целом по России составило 92,3 млрд кВт•ч, что на 0,8 % больше, чем в феврале 2016 года.

Без учета объема потребления электроэнергии в ЕЭС России за 29 февраля високосного 2016 года увеличение объема электропотребления в феврале 2017 года в энергосистеме составило 5,3 %, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года прирост потребления электроэнергии составил 3,0%.

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в изолированных энергосистемах (Таймырской, Камчатской, Сахалинской, Магаданской, Чукотской, энергосистеме центральной и западной Якутии). Фактические показатели работы энергосистем изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем. С 1 января 2017 года показатели потребления и выработки по ЕЭС России и ОЭС Юга формируются с учетом Крымской энергосистемы.

В феврале 2017 года электростанции ЕЭС России выработали 91,5 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше чем в феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 4,6 %). Выработка электроэнергии в России в целом в феврале 2017 года составила 93,3 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше выработки в феврале прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года 4,0 %).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в феврале 2017 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 56,8 млрд кВт•ч, что на 1,5% больше, чем в феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 5,0%). Выработка ГЭС за тот же период составила 12,0 млрд кВт•ч (на 2,6 ниже аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года прирост производства составил 1,0 %), выработка АЭС – 17,8 млрд кВт•ч (на 3,8% выше аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года прирост производства составил 7,5 %), выработка электростанций промышленных предприятий – 4,9 млрд кВт•ч (на 3,7% ниже аналогичного показателя прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года снижение выработки составило 0,4 %).

Максимум потребления мощности в феврале 2017 года в ЕЭС России составил 150 576 МВт, что выше максимума потребления мощности в феврале 2016 года на 6,6 %. Увеличение потребления электроэнергии и мощности в ЕЭС России связанно с более низкой по сравнению с прошлым годом среднемесячной температурой. В феврале 2017 года ее значение составило -9,2 °С, что на 4,6 °С ниже, чем в феврале прошлого года.

Данные за февраль 2017 года

ОЭС/ Энергозона Выработка, млрд кВт•ч Относительно февраля

2016 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно февраля 2016 года, % Восток (с учетом изолированных систем) 4,3 -5,5 4,5 -2,6 Сибирь (с учетом изолированных систем) 18,3 -2,2 18,5 -3,6 Урал 22,4 2,0 22,3 1,3 Средняя Волга 8,8 -11,0 9,4 3,2 Центр 21,5 10,4 20,8 2,1 Северо-Запад 9,4 0,7 8,2 0,6 Юг 8,7 8,4 8,9 15,6

Потребление электроэнергии за два месяца 2017 года в целом по России составило 194,9 млрд кВт•ч, что на 0,5 % больше, чем за тот же период 2016 года. При этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года без учета суточного объема потребления электроэнергии прирост потребления в энергосистеме составил 2,1%. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 191,1 млрд кВт•ч, что на 1,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, при этом нарастающим итогом за два месяца 2017 года без учета суточного объема потребления электроэнергии прирост потребления электроэнергии в ЕЭС России составил 3,0 %.

С начала 2017 года выработка электроэнергии в России в целом составила 197,5 млрд кВт•ч, что на 0,2% выше объема выработки в январе-феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 1,8%). Выработка электроэнергии в ЕЭС России за два месяца 2017 года составила 193,6 млрд кВт•ч, что на 1,1 % больше показателя аналогичного периода прошлого года (без учета 29 февраля 2016 года 2,4%).

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение двух месяцев 2017 года несли ТЭС, выработка которых составила 121,2 млрд кВт•ч, что на 0,2% ниже, чем в январе-феврале 2016 года (без учета 29 февраля 2016 года 1,4%). Выработка ГЭС за тот же период составила 25,1 млрд кВт•ч (на 0,3% ниже аналогичного периода прошлого года, без учета 29 февраля 2016 года на 1,4 % больше, чем за два месяца 2016 года), выработка АЭС – 36,8 млрд кВт•ч (на 5,0 % больше, чем в аналогичном периоде 2016 года, без учета 29 февраля 2016 года 6,8%), выработка электростанций промышленных предприятий – 10,5 млрд кВт•ч (на 1,2 % ниже показателя января-февраля 2016 года без учета 29 февраля 2016 года 0,4%).

Данные о выработке и потреблении электроэнергии за два месяца 2017 года