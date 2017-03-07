Предприятия ЖКХ Чувашии уходят от долгов за электроэнергию с помощью банкротств

К 1 февраля 2017 года долги предприятий и организаций ЖКХ Чувашской Республики перед Чувашской энергосбытовой компанией (дочернее общество АО «ЭСК РусГидро») превысили 640 млн рублей. На 1 января 2017 года эта цифра составляла 613, 3 млн рублей.



Энергосбытовая компания отмечает, что особо распространенной формой ухода от оплаты долгов для предприятий с долей муниципалитета в уставном капитале является банкротство. Муниципальное имущество передаётся в пользование ненадежным хозяевам, действующим под вывесками различных ООО и МУП, которые не думают о долгосрочном водо-, тепло- и других видах ресурсоснабжения жителей городов и районов. Несмотря на то, что эти предприятия банкротятся, на руководителей заводятся уголовные дела, практика передачи муниципального имущества аналогичным хозяевам продолжается.



Арбитражный суд Чувашской Республики ввел процедуру банкротства в отношении следующих предприятий:

в Аликовском районе: ООО «ТеплоЭнергосервис» (задолженность перед ЧЭСК на 1 февраля 2017 года – 2,68 млн рублей).

в Козловском районе: ООО «Теплоснаб» (11,89 млн рублей);

в Мариинско-Посадском районе: МУП «Городок» (2,95 млн рублей):

в г. Алатыре: ООО «Вода» и ООО «Сети» (27,5 млн рублей и 1,22 млн рублей);

в г. Канаш: ООО «Водоканал» и ООО «Каналсеть» (28,46 млн рублей и 5,28 млн рублей);

в г. Шумерле: МУП «Теплоэнерго» (46,94 млн рублей);

2 марта 2017 года ЧЭСК также подала в Арбитражный суд Чувашской Республики заявления о банкротстве МУП ШПУ «Водоканал» (г. Шумерля, 32,65 млн рублей) и МУП «АПОК и ТС» (г. Алатырь, 13,76 млн рублей).



Кроме того, среди ресурсоснабжающих предприятий большую задолженность имеют МУП «Водоканал» (г. Алатырь, 8,43 млн рублей), МУП ЖКХ Красноармейского района (4,43 млн рублей), ООО «Жилремстрой» (Козловский район, 4,14 млн рублей), ООО «Источник» (Мариинско-Посадский район, 3,52 млн рублей) и другие.



«Банкротство предприятий ЖКХ – очень серьезная проблема для нашей компании. Для урегулирования ситуации необходимо, чтобы власти и предприятия ЖКХ несли солидарную и субсидиарную ответственность перед кредитором в лице ЧЭСК по общему обязательству, – сказал исполнительный директор АО «Чувашская энергосбытовая компания» Александр Гончаров. – Как гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Чувашии, мы стремимся обеспечивать энергетическую безопасность республики, но это возможно лишь при условии полного и своевременного расчета за энергоресурсы.».