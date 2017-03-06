"Ростелеком" модернизировал уличное освещение в Сычёвке

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 16:26
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
Смоленский филиал «Ростелекома» в рамках энергосервисного контракта в городе Сычёвка заменил светильники старого образца на энергосберегающие (светодиодные) с приведением норм освещенности к рамкам ГОСТ и СНиП.
Перед стартом проекта, специалисты «Ростелекома» изучили существующую модель освещения, и предложили новую систему интеллектуального управления уличным освещением города. В рамках проекта «Ростелеком» установил в Сычёвке 750 новых светильников, а также шкафы управления объектами энергосервиса.
Сергей Фоменко, директор Смоленского филиала ПАО «Ростелеком»: «После запуска новой системы, существующие показатели энергопотребления снизятся более чем на 70%, что позволит администрации города сэкономить значительные средства. Новая система освещения - один из элементов концепции «Умный город», которая предполагает использование интернета в различных прикладных проектах, чтобы сделать жизнь горожан удобнее и безопаснее».
На Российском инвестиционном форуме в Сочи данный проект был рекомендован к реализации в других субъектах РФ, как перспективная практика, позволяющая получать существенную экономию потребляемой электроэнергии.