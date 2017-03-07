Сингапур выделит $1,7 млрд на цифровую трансформацию экономики

Правительство Сингапура потратит в ближайшие 4 года 2,4 млрд сингапурских долларов ($1,68 млрд) на цифровую трансформацию местной экономики и обеспечение ее будущего конкурентного преимущества, в соответствии с ранее принятым планом.



«Технологии меняют облик бизнеса, рынка рабочих мест, образа жизни во всем мире. Мы должны внимательно следить за возможностями в цифровой экономике и строить свой успех на фундаменте образования и технического потенциала», — заявил министр финансов страны Хен Сви Кит, передает Хайтек.



По его словам, цифровая технология позволяет трансформировать как крупный, так и малый бизнес. Министр отметил, что более всего такая поддержка требуется малому и среднему бизнесу. «Есть три возможности, которые должны быть у фирм — способность использовать цифровые технологии, воспринимать инновации и расширяться», — сказал он.



На расширение цифровых возможностей малого и среднего бизнеса правительство выделит $56,43 миллиона. Государственные агентства и техноцентры помогут фирмам консультациями на каждом этапе их развития. Компании, готовые принять участие в тестировании информационных и коммуникационных технологий, получат дополнительное финансирование.



К примеру, правительственное агентство A*Star поможет 400 компаниям определить технологию, которая позволит им упрочить свое положение на рынке. А программа Tech Access предоставит доступ к передовым инструментам прототипирования и тестирования.



Денежно-кредитное управление Сингапура представило новые, более гибкие правила по венчурным инвестициям, которые позволяют организациям экспериментировать с финтех-продукцией и сервисами в менее строгих правовых рамках.



Также для разработчиков беспилотного транспорта будут выделены специальные зоны, в которых они смогут проводить испытания своих технологий, рассказал министр финансов.



Кроме того, для сингапурских компаний, выходящих на мировой рынок, создан фонд на $423 миллиона, сообщает ZDNet.

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