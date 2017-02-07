Территориальные сетевые организации Самарской области наращивают задолженность перед "Самарскими РС"

Ряд территориальных сетевых организаций (ТСО) Самарской области продолжает уклоняться от исполнения договорных обязательств с филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские распределительные сети». Дебиторская задолженность некоторых из них тянется с позапрошлого года. В списке основных должников все те же компании – ПК «Автокомпонент Сызрань», ООО «Сетевая компания», ООО «Энерго» и другие. Не исполняют свои обязательства и некоторые ТСО, на обслуживании у которых находятся крупные промышленные предприятия региона. Погашение задолженности перед «Самарскими распределительными сетями» подобные сетевые организации осуществляют только после взыскания задолженности в судебном порядке, получения исполнительного листа и предъявления его для принудительного исполнения в кредитные учреждения или отделы судебных приставов или уведомлений о возможном ограничении электроснабжения.



На сегодняшний день общая сумма дебиторской задолженности составляет около 800 млн рублей. Энергетики «Самарских распределительных сетей» принимают все необходимые меры для предотвращения дальнейшего роста дебиторской задолженности. Ведется активная претензионно-исковая работа, конструктивное взаимодействие с органами внутренних дел и службой судебных приставов, большое внимание уделяется досудебной работе – энергетики открыты к диалогу с компаниями-должниками и обсуждению вариантов погашения задолженности в рамках установленных законодательством мер. Однако недобросовестные контрагенты не идут на контакт, продолжая увеличивать задолженность перед самарским филиалом ПАО «МРСК Волги».



Дебиторская задолженность за услуги по передачи электрической энергии в преддверии массовых ремонтных работ существенно затрудняет финансирование проведения ремонта и замены оборудования на объектах «Самарских распределительных сетей», что неприемлемо в период подготовки к началу массовых работ.



Проблема неплатежей за услуги по передаче электроэнергии актуальна не только для самарского филиала ПАО «МРСК Волги», но и для всего региона. Для ее решения необходимы усилия не только энергетиков, но и органов власти, а также силовых структур, поскольку она затрагивает вопросы энергобезопасности Самарской области.