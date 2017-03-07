Управляющий директор ПАО "ДЭСК" Андрей Ерешкин встретился с активом Унцукульского района

В администрации Унцукульского района прошло совещание, на котором управляющий директор ПАО «Дагестанская энергосбытовая компания» (входит в группу компаний «Россети») Андрей Ерешкин и глава Унцукульского района Республики Дагестан Иса Нурмагомедов обсудили вопросы своевременной оплаты за электроэнергию и погашения накопившейся задолженности за поставленный энергоресурс. В заседании приняли участие главный инженер Гергебельских электрических сетей Гаджимурад Мусаев, специалисты районной администрации, главы сел, представители местного духовенства.



Заострив внимание на необходимости ликвидации имеющейся дебиторской задолженности, Андрей Ерешкин объяснил присутствующим важность своевременной оплаты за потребленное электричество. Согласно данным ПАО «ДЭСК», сумма задолженности потребителей Унцукульского района на 1 февраля 2017 года превысила 501 млн рублей. В число крупных должников входит «Насосная, п. Шамилькала», долг которой перед дагестанскими энергетиками составляет 57 млн рублей. Вместе с тем руководитель энергосбытовой компании отметил, что в последнее время в Унцукульском районе наблюдается положительная динамика оплаты за электроэнергию. Так, например, сборы в январе 2017 года оказались выше, чем за аналогичный период прошлого года на 645 тыс. рублей (оплата на 1 февраля 2017 г. составила 1 млн 685 тыс. рублей).



«Если говорить обо всей республике, то люди стали добросовестнее относиться к вопросу оплаты за свет. Подобные встречи с руководством районов, главами сел и местным джамаатом способствуют укреплению платежной дисциплины. Мы лучше узнаём о проблемах каждого потребителя, а значит, можем найти дополнительные возможности для решения имеющихся проблем», - отметил руководитель ПАО «ДЭСК» Андрей Ерешкин.



В ходе совещания представители актива Унцукульского района буквально засыпали вопросами управляющего директора ПАО «ДЭСК» Андрея Ерешкина, интересуясь как в целом деятельностью Общества, так и способами оплаты за электроэнергию. Часть вопросов присутствующих пришлась на сферы, находящиеся за пределами компетенции руководителя энергосбытовой компании. Так, помощника главы района Магомеда Гаджиева интересовали выплаты компенсаций за хозяйства, затопленные после заполнения водохранилища Ирганайской ГЭС, главный врач межрайонной многопрофильной больницы в поселке Шамилькала Зарема Магомедова спросила о снижении тарифов на оплату электроэнергии и качестве напряжения в сетях.



Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов, подводя итог совещанию, отметил, что встреча прошла в позитивном русле, и выразил надежду, что подобный формат обмена мнениями станет регулярным.



«Для нашей компании важно найти индивидуальный подход к каждому потребителю. Мы готовы слушать, но просим в ответ, чтобы и мы были услышаны. Хочу выразить признательность руководству района, местному джамаату и представителям духовенства за желание решать имеющиеся проблемы комплексно, открыто выслушивая позицию каждой из сторон», - в свою очередь добавил Андрей Ерешкин.