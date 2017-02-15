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Отраслевые новости: Энергетика

В ОАО "Сетевая компания" организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период ледохода и весеннего паводка

В ОАО Сетевая компания организован комплекс мероприятий, направленных на обеспечение надежного электроснабжения потребителей в период ледохода и весеннего паводка

7 марта 2017, 09:45
Рубрика: Энергетика
Метки: СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

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Как предупреждают синоптики, из-за большого количества снега, выпавшего этой зимой, в случае резкого потепления может возникнуть сложная паводковая обстановка.

По ежегодной традиции в компании созданы паводковые комиссии, в функции которых входит разработка необходимых мероприятий по обеспечению надежной и безаварийной работы объектов электросетевого хозяйства в период прохождения весеннего половодья. В этом году запланировано 352 мероприятия, направленных на сохранность и защиту электросетевого оборудования.

Специалистами компании составлен перечень электросетевых объектов, находящихся в зоне повышенного риска в паводковый период с учетом данных последних трех лет. За этим оборудованием установлен повышенный контроль - представители филиалов по всей республике проводят обследование воздушных и кабельных линий электроснабжения, трансформаторных подстанций, попадающих в зону возможного затопления, объектов на территории подстанций. Крыши и отмостки зданий очищаются от снега, ещё в летний период были проверены все кровли и проведён анализ их механической прочности, готовы к возможной эксплуатации имеющиеся дизель-генераторные установки.

Проверено состояние сигнальных знаков и освещения переходных опор через судоходные реки, защита опор линий электропередач, расположенных в пойменных участках, приведены в рабочее состояние дренажные устройства и средства водоотлива для отвода и откачки грунтовых и талых вод на объектах, расположенных в низинах, из кабельных каналов и технических колодцев на подстанциях, проведена ревизия наличия топлива.

В компании подготовлены бригады для аварийно-восстановительных и спасательных работ, проведены инструктажи и тренировки с персоналом, задействованным в противопаводковых мероприятиях (1024 человека). Обеспечен резерв необходимых материалов, инструмента, техники, оборудования и подготовлены 469 единиц автотранспорта и 11 плавательных спасательных средств для оперативной ликвидации возможных повреждений и аварийных ситуаций, предусмотрена возможность использования вертолета для облета воздушных линий 35-500кВ.

Обеспечено взаимодействие с органами исполнительной власти и территориальными органами гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций по оказанию необходимой помощи населению в случае аварийных ситуаций, а также с дорожными службами по организации проезда в период закрытия дорог транспорта и спецтехники компании.

О случаях затоплениях электросетевого оборудования и при угрозе возникновения аварийных ситуаций сообщайте в единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований Республики Татарстан, а также по круглосуточному телефону Контакт-центра ОАО «Сетевая компания: 8-800-2000-878.

Компания: ОАО "Сетевая компания"

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