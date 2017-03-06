В Смоленскэнерго созданы все условия для безопасной работы

Вопросы предотвращения и снижения уровня производственного травматизма, охраны труда, сохранения здоровья и жизни персонала являются приоритетными для филиала ПАО «МРСК Центра» – «Смоленскэнерго». Руководство филиала обеспечило в достаточном обьеме работающий персонал средствами защиты, инструментом и приспособлениями, позволяющими проводить работы без рисков травматизма и допущения несчастных случаев. На выполнение мероприятий по охране труда за 2016 год было направлено 58,5 млн рублей.



В 2016 году продолжалась работа по укомплектованию персонала современными средствами защиты: оперативно-выездные и оперативно-ремонтные бригады обеспечены комплектами штанг для установки переносных заземлений на воздушные линии электропередачи без подъема на опоры как для ВЛ 6-10 кВ, так и для ВЛ-0,4 кВ. Оперативный и оперативно-ремонтный персонал в полном объеме укомплектован костюмами, устойчивыми к электрической дуге.



Приоритетными направлениями в области охраны труда в Смоленскэнерго является обучение сотрудников безопасным методам ведения работ, повышение знаний в области охраны труда и техники безопасности, а также проверки знаний безопасности у соответствующего персонала. В первую очередь проверяются знания правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, правил технической эксплуатации и пожарной безопасности, также проводится отработка навыков оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях на производстве. Ежемесячно в центральной комиссии филиала проверку знаний проходили в среднем 14 руководителей и сотрудников филиала, в комиссиях подразделений – 90 работников.



Таким образом, работодатель выполняет свою основную обязанность перед персоналом, обеспечивая не только эффективные, но и в первую очередь безопасные условия труда. В свою очередь от работника требуется выполнять все требования правил и методов безопасной организации труда, применять все приобретенные приспособления и инструменты, что бы затраченные средства, а в 2016 году это более 58 млн рублей, сохранили жизнь и здоровье энергетиков.



Программа по снижению рисков травматизма сторонних лиц на объектах в 2016 году предусматривала выполнение целого комплекса мероприятий по техническому совершенствованию эксплуатации электроустановок и профилактике электротравматизма. Все они были проведены в полном объеме и в установленные сроки. Энергообъекты Смоленскэнерго регулярно обследуются комиссиями энергетиков: проверяется целостность дверей, замков, наличие запирающих устройств. Для информирования населения на всех энергообъектах филиала размещены знаки и плакаты, сообщающие об опасности электрического тока.



Особое внимание в течение 2016 года уделялось информационно-разъяснительной работе среди различных групп населения. На постоянной основе проводились беседы специалистов филиала в детских оздоровительных лагерях и уроки электробезопасности в школах области. В течение всего учебного года смоленские энергетики посетили десятки школ области, где совместно с педагогами провели специальные занятия по электробезопасности на уроках «Основы безопасности жизнедеятельности», а также внеклассные мероприятия. Всего в 2016 году было проведено 126 таких занятий. Получено 18 благодарственных писем от директоров образовательных учреждений.



В наступившем 2017 году энергетики Смоленскэнерго продолжат вести последовательную и системную работу по предотвращению электротравматизма среди персонала и жителей области.