В Удмуртэнерго определены лучшие специалисты по борьбе с хищениями электроэнергии

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
7 марта 2017, 16:37
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: УДМУРТЭНЕРГО
В филиале «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» подвели итоги конкурса среди специалистов по выявлению хищений электроэнергии. Конкурс призван повысить качество работы персонала электросетевой компании.
Принять участие в конкурсе мог любой специалист компании. Конкурс проходил в два этапа. На первом были определены по три лучших кандидата от производственных отделений «Центральные электрические сети», Южные электрические сети», «Глазовские электрические сети» и трое лучших специалистов из Управления филиала. Окончательные итоги конкурса были подведены специально созданной комиссией.
Первое место занял руководитель группы учета электроэнергии Шарканского РЭС Николай Вахрушев, выявивший в течение 2016 года 355 281 кВт*ч безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии. Второе место занял электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Шарканского РЭС Сергей Аверкеев (226535 кВт*ч). На третьем месте – электромонтер по эксплуатации электросчетчиков Сарапульского РЭС Данил Юсупов (179021 кВт*ч). Специалисты-победители получили дипломы и денежные призы.
- Конкурс проходит в филиале уже второй год подряд. Сотрудники активно участвуют в мероприятии и показывают качественную работу. По сравнению с прошлым годом победитель выявил хищений почти на 100 тысяч кВт*ч больше, - рассказывает директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев, - Надежность работы всего электросетевого комплекса Удмуртии зависит от стабильности оплаты потребленной электроэнергии. Хищения электроэнергии – уголовно наказуемое деяние, которое подвергает опасности не только здоровье и жизнь расхитителей, но и непосредственно сказывается на качестве электроснабжения соседей злоумышленника.
Напомним, что в 2016 году специалистами Удмуртэнерго было проведено более тысячи двухсот рейдов по выявлению фактов несанкционированного потребления электроэнергии.
Энергетики призывают сообщать о случаях незаконного подключения к электрическим сетям по телефону горячей линии ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - 8 800 100 33 00. Звонок анонимный и бесплатный.