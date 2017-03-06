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Холдинг Кабельный Альянс приглашает посетить выставку "Энергетика. Ресурсосбережение"

Холдинг Кабельный Альянс приглашает посетить выставку Энергетика. Ресурсосбережение

7 марта 2017, 08:58
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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"Холдинг Кабельный Альянс" примет участие в работе 18-ой международной специализированной выставки "Энергетика. Ресурсосбережение", которая пройдет с 14 по 16 марта в Казани.

На стенде Холдинга будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том числе:

  •     Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины;
  •     Силовые и контрольные кабели торговой марки HoldCab®;
  •     Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение;
  •     Кабели волоконно-оптические;
  •     Универсальный кабель управления.

Обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы Вы сможете специалистам предприятия. Стенд ООО "ХКА" №2.305 расположен в павильоне №2 Выставочного центра "Казанская ярмарка" г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8.

Выставка "Энергетика. Ресурсосбережение" зарекомендовала себя эффективной площадкой для демонстрации и продвижения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, решения бизнес-задач, обмена опытом и передовыми научными идеями по широкому кругу проблем энергетики и ресурсосбережения.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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