Холдинг Кабельный Альянс приглашает посетить выставку "Энергетика. Ресурсосбережение"

"Холдинг Кабельный Альянс" примет участие в работе 18-ой международной специализированной выставки "Энергетика. Ресурсосбережение", которая пройдет с 14 по 16 марта в Казани.



На стенде Холдинга будет представлена широкая номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей промышленности, в том числе:

Кабели силовые огнестойкие, не распространяющие горение, с изоляцией из керамообразующей кремнийорганической резины;

Силовые и контрольные кабели торговой марки HoldCab®;

Силовые кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение;

Кабели волоконно-оптические;

Универсальный кабель управления.

Обсудить условия сотрудничества, получить информацию о технических характеристиках изделий и задать все интересующие вопросы Вы сможете специалистам предприятия. Стенд ООО "ХКА" №2.305 расположен в павильоне №2 Выставочного центра "Казанская ярмарка" г. Казань, ул. Оренбургский тракт, 8.



Выставка "Энергетика. Ресурсосбережение" зарекомендовала себя эффективной площадкой для демонстрации и продвижения энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования, решения бизнес-задач, обмена опытом и передовыми научными идеями по широкому кругу проблем энергетики и ресурсосбережения.