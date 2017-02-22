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ГК Москабельмет поздравляет с международным женским днем!

ГК Москабельмет поздравляет с международным женским днем!

8 марта 2017, 09:15
Рубрика: Новости компаний
Метки: МОСКАБЕЛЬМЕТ

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Искренне и трепетно поздравляем сотрудниц ГК «Москабельмет», а также клиентов, партнеров и всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днем!

8 Марта — это, пожалуй, самый нежный, красивый, по-настоящему трепетный праздник. В этот день весна отважно борется с еще недавно царствовавшими зимними холодами, но ее дыхание уже совсем рядом, и мы чувствуем, как она тепла и обаятельна.

Таковы и сами женщины: вы можете быть одновременно сильными, трудолюбивыми, чрезвычайно целеустремленными, и в то же время оставаться утонченными, милыми, ранимыми, чувственными и очень отзывчивыми. В это ваша суть, ваше величие и ваша загадка.

Спасибо вам за то изящество, с которым вы решаете даже самые сложные задачи и выполняете самую серьезную работу. Спасибо за гармонию, которой наполняете этот мир, за доброту и тепло, которое дарите своим близким. За умение влюблять и искренне влюбляться, за талант перевоплощений: из полных энергии и уверенности в своих силах специалистов в добрых, ласковых и удивительно чутких матерей, жен и подруг.

Будьте же всегда счастливыми и довольными всем тем, что происходит вокруг вас. Будьте всегда окружены заботой и пониманием. Пусть задуманное реализуется, любые загаданные желания исполняются и всегда в ваших сердцах живут Весна и Любовь!

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ГК "Москабельмет"

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