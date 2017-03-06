Обращение руководителя RusCable.Ru в Международный женский день 8 марта

Милые дамы, родные коллеги, близкие и любимые женищны! В жизни каждого мужчины все начинается с женщины. Она дает жизнь, открывает ее, учит, воспитывает. Она создает семью, уют и покой. Она высококлассный профессионал в любой сфере деятельности – от творческих профессий и науки до производства. Для нее и ради нее мужчина живет – ставит новые и новые цели, совершает невозможное, покоряет самые высокие вершины. Нежность и забота женщины делают этот мир мягче, добрее и светлее. Вы – наше вдохновение!



Каждый день, и, особенно сегодня, 8 марта, мы говорим о том, как ценим каждую женщину нашей жизни – маму, дочь, сестру, коллегу, учителя. Каждый день тысячи женщин, хрупких, ранимых, нежных заняты в такой тяжелой сфере производства как электротехника. На равне с сильным полом они ставят перед собой высокие цели и добиваются их усердностью и быстротой, самоотверженностью и энергией, умом и силой. При этом они находят силы дарить ту необычайную энергию, заботу и красоту дома – родителям, супругам, детям. Порой кажется, что она может все! Но мы знаем, насколько вы нуждаетесь в поддержке, любви, внимании и ласке. Дорогие и любимые, мы не устаем восхищаться вами и дорожить!



Пусть ваши близкие, родные, любимые люди, друзья и знакомые всегда помнят об этом и дарят вам заботу, тепло и безграничную любовь, которая будет вдохновлять вас на новые свершения как в работе, так и в личных делах. Мира и добра, любви и взаимопонимания, с праздником!

C уважением и любовью, Александр Гусев.