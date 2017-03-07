300 км оптики "Ростелеком" проложил в Астраханской области в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства"

CABEX
9 марта 2017, 16:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» в Астраханском регионе построил 300 км волоконно-оптических линий связи по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Общая численность населения в селах, где появился интернет – около 8 тысяч человек. Работы проведены в Володарском, Икрянинском, Красноярском, Наримановском, Енотаевском и Харабалинском районах. Ежемесячно в интернетизированных населенных пунктах осуществляется около 1 500 сессий и потребляется трафик около 200 Гигабайт.
Эти цифры прозвучали в докладе директора Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Вадима Сун-чи-ми на итоговом заседании коллегии агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. В работе коллегии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.
Фронт работ, определенный Правительством РФ на 2017 год для «Ростелекома» в Астраханском регионе, предусматривает не менее напряженный график, чем в предыдущие годы. Восемнадцать точек доступа в этом году будут смонтированы в населенных пунктах Хмелевка, Каспий, Парыгино, Чапаево, Комаровка, Грушево, Гандурино, Застенка, Поселок моряков Камызякского района, в населенных пунктах Верблюжий, Средний Баскунчак, Садовое Ахтубинского района, а также в Нартовском, Яманцуге, Веселой Гриве, Фунтово-2, Бушме Приволжского района. Общая протяженность волоконно-оптического кабеля по этому (четвертому) этапу реализации программы в Астраханском регионе составит почти 500 км.
Подводя итоги работы коллегии, губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул высокую социальную значимость программы «Устранение цифрового неравенства».
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