 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

300 км оптики "Ростелеком" проложил в Астраханской области в рамках проекта "Устранение цифрового неравенства"

300 км оптики Ростелеком проложил в Астраханской области в рамках проекта Устранение цифрового неравенства

9 марта 2017, 16:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

243 просмотра

«Ростелеком» в Астраханском регионе построил 300 км волоконно-оптических линий связи по федеральной программе «Устранение цифрового неравенства». Общая численность населения в селах, где появился интернет – около 8 тысяч человек. Работы проведены в Володарском, Икрянинском, Красноярском, Наримановском, Енотаевском и Харабалинском районах. Ежемесячно в интернетизированных населенных пунктах осуществляется около 1 500 сессий и потребляется трафик около 200 Гигабайт.

Эти цифры прозвучали в докладе директора Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Вадима Сун-чи-ми на итоговом заседании коллегии агентства связи и массовых коммуникаций Астраханской области. В работе коллегии принял участие губернатор Астраханской области Александр Жилкин.

Фронт работ, определенный Правительством РФ на 2017 год для «Ростелекома» в Астраханском регионе, предусматривает не менее напряженный график, чем в предыдущие годы. Восемнадцать точек доступа в этом году будут смонтированы в населенных пунктах Хмелевка, Каспий, Парыгино, Чапаево, Комаровка, Грушево, Гандурино, Застенка, Поселок моряков Камызякского района, в населенных пунктах Верблюжий, Средний Баскунчак, Садовое Ахтубинского района, а также в Нартовском, Яманцуге, Веселой Гриве, Фунтово-2, Бушме Приволжского района. Общая протяженность волоконно-оптического кабеля по этому (четвертому) этапу реализации программы в Астраханском регионе составит почти 500 км.

Подводя итоги работы коллегии, губернатор Астраханской области Александр Жилкин подчеркнул высокую социальную значимость программы «Устранение цифрового неравенства».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!