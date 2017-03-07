Электромонтеры оперативно-выездных бригад Курскэнерго повышают квалификацию

CABEX
9 марта 2017, 12:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО
Группа электромонтеров оперативно-выездных бригад филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошла краткосрочный курс повышения квалификации в пункте тренировки оперативного персонала предприятия. Программа обучения включала вопросы организации безопасного производства работ в электроустановках, оперативно-технологического управления в РЭС, эксплуатации средств метрологического обеспечения, повышения уровня охраны труда оперативного персонала, пожарной безопасности.
Участники учебы подробно проанализировали задачи и функции оперативно-технологического управления. Особое внимание уделялось неукоснительному выполнению оперативным персоналом требований по охране труда, организации производства переключений, выполнению работ в аварийных режимах сети и ведению оперативных переговоров.
По окончании учебного процесса электромонтеры успешно прошли проверку знаний действующих правил и инструкций на программном комплексе «Центурион» и получили свидетельства о прохождении обучения по теме «Оперативное управление и обслуживание оборудования распредсетей». Завершилась учеба обзорной экскурсией по Музею Курскэнерго, которую для энергетиков провели специалисты отдела по связям с общественностью.
До конца года обучение пройдут еще более 1000 работников филиала.