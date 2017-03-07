 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Электромонтеры оперативно-выездных бригад Курскэнерго повышают квалификацию

Электромонтеры оперативно-выездных бригад Курскэнерго повышают квалификацию

9 марта 2017, 12:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУРСКЭНЕРГО

Обсудить на форуме

145 просмотров

Группа электромонтеров оперативно-выездных бригад  филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» прошла краткосрочный курс повышения квалификации в пункте тренировки оперативного персонала предприятия.  Программа обучения включала вопросы организации безопасного производства работ в электроустановках,  оперативно-технологического управления в РЭС, эксплуатации средств метрологического обеспечения, повышения уровня охраны труда оперативного персонала, пожарной безопасности.

Участники учебы подробно проанализировали задачи и функции оперативно-технологического управления. Особое внимание уделялось неукоснительному выполнению оперативным персоналом требований по охране труда, организации производства переключений, выполнению работ в аварийных режимах сети и ведению оперативных переговоров.

По окончании учебного процесса электромонтеры успешно прошли проверку знаний действующих правил и инструкций на программном комплексе «Центурион» и получили  свидетельства о прохождении  обучения по теме  «Оперативное управление и обслуживание оборудования распредсетей». Завершилась учеба обзорной  экскурсией по Музею Курскэнерго, которую для энергетиков провели  специалисты отдела по связям с общественностью.

До конца года обучение пройдут еще более 1000 работников филиала.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Курскэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!