Энергетики "Дагестанской сетевой компании" усилили работу по выявлению воровства электроэнергии

CABEX
9 марта 2017, 17:14
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
В течение двух дней энергетики городских сетей города Буйнакска провели проверку более 450 абонентов.
Борьба с неучтенным потреблением может принести ощутимые результаты только при условии регулярности рейдовых мероприятий с привлечением сотрудников правоохранительных органов. Именно этот факт неоднократно подчеркивал руководитель управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» Муртузали Гитинасулов.
В рейдовых мероприятиях приняли участие сотрудники сбытовой организации и участковые городского отдела внутренних дел.
В ходе рейда энергетики обошли 330 абонентов физического сектора и 120 абонентов коммерческого. Среди потребителей физического сектора выявлено 35 нарушений, соответственно все они были зафиксированы, были приняты соответствующие меры. По 7 фактам бездоговорного потребления составлены акты, общий ущерб, нанесенный эти потребителями Обществу, составляет 157 тыс. кВт.ч, что в денежном эквиваленте равно 368 тыс. рублей. По 10 случаям составлены акты безучетного потребления на 74 тыс. кВт.ч, а это 175 тыс. рублей ущерба.
Среди потребителей коммерческого сектора проведены отключения 40 абонентов, имеющих наиболее вопиющие нарушения. По 14 фактам были составлены акты о бездоговорном потреблении 443 тыс. кВт/ч, что равно 1 млн 300 тыс. рублей.
По двум фактам безучетного потребления составлены акты на 17,4 тыс. кВт.ч на сумму 63,4 тыс. рублей.
Что же касается ранее проведенных рейдовых мероприятий, то по итогам февраля в правоохранительные органы ГОВД г. Буйнакска был передан 21 акт о бездоговорном потреблении на 600 тыс. кВт.ч энергоресурса.