Энергетики МРСК Центра к весеннему паводку готовы

CABEX
9 марта 2017, 13:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА
ПАО «МРСК Центра» подготовилось к прохождению паводкового периода. В начале года в каждом филиале компании были созданы специальные паводковые комиссии, координирующие работу по подготовке к весеннему половодью. Энергетиками МРСК Центра налажено взаимодействие с местными органами власти, территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России с целью получения прогнозов о времени и ожидаемом характере весеннего половодья, максимальных уровнях подъема воды в реках, возможных рисках и чрезвычайных ситуациях в паводковый период, прогнозной и оперативной информации о погодных условиях, способствующих интенсивному таянию снега и риску наводнений.
Все энергообъекты МРСК Центра, подверженные наибольшему риску возможного подтопления, оборудованы реперами для замера уровня воды, защищены от ледохода и регулярно осматриваются оперативно-ремонтными бригадами на предмет повреждения фундаментов. На особом контроле энергетиков находятся линии электропередачи, обеспечивающие выдачу мощности электростанций, и электроснабжение социально значимых объектов. Для обеспечения их надежной работы проведен мониторинг затапливаемых территорий, разработаны схемы резервного электроснабжения потребителей и маршруты перемещения и дислокации дизель-генераторов.
Специалисты компании проверили техническое состояние плавсредств, стационарных и передвижных насосов, а также другой спецтехники, машин и механизмов, необходимых для предотвращения и оперативной ликвидации возможных подтоплений электросетевых объектов.
Мониторинг изменения паводковой ситуации осуществляется круглосуточно. Оперативные сведения незамедлительно поступают в оперативно-ситуационный центр ПАО «МРСК Центра». В случае необходимости энергетики готовы оперативно принять необходимые меры для ликвидации последствий нештатных ситуаций.