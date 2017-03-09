Энергообъекты "Т Плюс" в Марий Эл и Чувашии готовятся к безопасному прохождению весеннего паводка

Филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс ведет подготовку энергообъектов компании к безопасному прохождению весеннего паводка и пропуску талых вод.



Для организации и координации работы в данном направлении создана паводковая комиссия во главе с главным инженером филиала Андрианом Тимофеевым. Соответствующие комиссии работают на всех теплоэлектростанциях и тепловых сетях компании.



В соответствии с разработанным планом противопаводковых мер на Чебоксарской ТЭЦ-2, Новочебоксарской ТЭЦ-3, Йошкар-Олинской ТЭЦ-2, а также Тепловых сетях в настоящее время проводятся работы по предотвращению возможных подтоплений и повреждений оборудования, зданий и сооружений: выполняются мероприятия по очистке кровли и ливнестоков зданий, проверяется состояние всех дренажных устройств, состояние ливневой канализации, ведется обследование гидротехнических сооружений и т.д. Технические средства для аварийной откачки воды из канализации, кабельных каналов, приямков приводятся в готовность. Создаются аварийно-восстановительные бригады, проводятся инструктажи с персоналом по усилению контроля за зданиями, сооружениями и оборудованием во время прохождения паводка и действиям при затоплении оборудования или его повреждениях.



По всем вопросам обеспечения безопасного состояния гидротехнических сооружений и оборудования, оказанию необходимой помощи в случае возникновения аварийных ситуаций при прохождении весеннего паводка устанавливается взаимодействие с органами исполнительной власти, территориальными противопаводковыми комиссиями, региональными управлениями МЧС.



Непосредственно в период прохождения паводка на энергопредприятиях филиала будет организовано дежурство ответственных лиц, аварийно-восстановительных бригад, оснащенных всеми необходимыми материалами и инструментами. Особое внимание будет уделяться работе береговых насосных станций, гидротехнических сооружений, обеспечению надежной работы оборудования открытых распределительных устройств.



Специалисты тепловых сетей в ежедневном порядке будут проводить осмотры опорных конструкций трубопроводов, принимать меры по отводу талой воды от люков тепловых камер, при необходимости – осуществлять ее откачку из камер и насосных станций, вести учет подтопленных участков тепловых сетей для осмотра и анализа состояния.



Традиционно большое внимание будет уделено мониторингу уровня воды в прудах д. Кодеркасы, которые расположены в непосредственной близости от Новочебоксарской ТЭЦ-3.



После окончания паводка будет проведено обследование гидротехнических сооружений, дорог, систем технического водоснабжения и прочих объектов, подвергшихся воздействию половодья, а в случае необходимости - разработаны планы мероприятий по устранению выявленных дефектов.