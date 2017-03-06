Глава ПАО "МРСК Центра и Приволжья" Олег Исаев посетил с рабочим визитом филиал "Мариэнерго"

CABEX
9 марта 2017, 12:45
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МАРИЭНЕРГО
В рамках рабочего визита в Республику Марий Эл и.о. Генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Олег Исаев провел рабочее совещание с руководителями структурных подразделений «Мариэнерго». В ходе совещания были подведены итоги работы филиала в 2016 году, а также обозначены перспективы развития электросетевого комплекса Республики Марий Эл.
Участники совещания отметили, что электросети филиала уверенно справляются с максимумами нагрузок осенне-зимнего периода 2016-2017 гг., и доложили об особенностях реализации ремонтной и инвестиционной программ «Мариэнерго».
Напомним, что ключевым звеном инвестпрограммы филиала в 2016 год стала реконструкция высоковольтных подстанций «Пижма», «ОКБ», «Пионерская» и «Лесная». Благодаря выполненным марийскими энергетиками работам была повышена надежность электроснабжения центральной и северной части Марий Эл. Также в минувшем году было продолжено строительство распредсетевой инфраструктуры, необходимой для технологического присоединения различных групп потребителей.
Представители филиала подчеркнули: в текущем году особое внимание будет уделено снижению потерь в сетях, укреплению платежной дисциплины и дальнейшему повышению качества обслуживания потребителей.
По окончании совещания Олег Исаев посетил Центр управления сетями (ЦУС) «Мариэнерго», в который поступает информация о функционировании электросетевого комплекса Марий Эл и откуда осуществляется оперативное управление электросетевым комплексом Республики.