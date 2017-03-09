Кубаньэнерго повышает надежность электроснабжения сельских районов Адыгеи

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 11:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») Краснодарские электрические сети приступили к капитальному ремонту воздушной линии электропередачи 35 кВ «Адыгейская – НС-15». Реализация запланированного объема работ позволит значительно повысить надежность электроснабжения трех населенных пунктов Республики Адыгеи, в которых проживает более 10 тысяч человек.
На линии «Адыгейская – НС-15» проведут комплекс мероприятий, по ремонту или замене отдельных элементов. Замене в частности подлежит опора 35 кВ и 54 дефектных изолятора. Для обеспечения безопасного функционирования энергообъекта энергетики вдоль данной ЛЭП расчистят лесную просеку от древесно-кустарниковой растительности. Капитальный ремонт проводится собственными силами.
– Объем ремонтных работ определяется по результатам предшествующих осмотров, испытаний и измерений. Поэтому для планирования ремонтов ЛЭП ведется специальная эксплуатационно-техническая документация. На основании этих документов составляется график работ, в котором указывается перечень всех ВЛ и годы их вывода в ремонт в соответствии с техническим состоянием, – пояснил директор Краснодарского филиала Кубаньэнерго Владимир Михайлов.