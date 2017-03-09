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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность железнодорожной станции "Навалочная"

Ленэнерго обеспечило дополнительную мощность железнодорожной станции Навалочная

9 марта 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО

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ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 2,7 МВт дополнительной мощности вагонному депо и окрасочному комплексу у железнодорожной платформы «Навалочная». Источником питания стала подстанция 110/10/6 кВ №320 «Атаманская».

Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты реконструировали подстанцию №320 с заменой элегазовых выключателей 110 кВ, построили и оборудовали распределительную подстанцию, а также проложили две кабельные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя. При строительстве использовали современный экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.

«Навалочная» – железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в промышленной зоне Санкт-Петербурга у Нефтяной дороги, вблизи границы Невского и Фрунзенского районов.

Компания: ПАО "Ленэнерго"
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