"Ленэнерго" обеспечило дополнительную мощность железнодорожной станции "Навалочная"

CABEX
9 марта 2017, 16:46
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») обеспечило более 2,7 МВт дополнительной мощности вагонному депо и окрасочному комплексу у железнодорожной платформы «Навалочная». Источником питания стала подстанция 110/10/6 кВ №320 «Атаманская».
Для создания внешней схемы электроснабжения объекта специалисты реконструировали подстанцию №320 с заменой элегазовых выключателей 110 кВ, построили и оборудовали распределительную подстанцию, а также проложили две кабельные линии 10 кВ до энергопринимающих устройств заявителя. При строительстве использовали современный экологичный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена.
«Навалочная» – железнодорожная платформа на московском направлении Санкт-Петербургского отделения Октябрьской железной дороги. Располагается в промышленной зоне Санкт-Петербурга у Нефтяной дороги, вблизи границы Невского и Фрунзенского районов.