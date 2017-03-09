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Надежный фундамент вашего производства

Межрегиональная кабельная компания за много лет работы зарекомендовала себя как надежный поставщик кабельно-проводниковой продукции.  Тем не менее, наша компания продолжает работать над расширением ассортимента поставляемой продукции, исследуя тенденции спроса на рынке. Мы не могли не заметить, что в последнее время актуальны товары категории импортозамещения. В 2016 году мы организовали собственное производство сухих строительных смесей для ремонта и гидроизоляции бетонных конструкций под маркой «МК-ТРОН».  Наша продукция по качеству не уступает импортным аналогам, при этом ценовая политика более приемлема для отечественного потребителя.

Особенно хотим обратить ваше внимание на продукт «МК-ТРОН РЕМОНТ». С помощью этого продукта создаются монолитные конструкции, которые используются в промышленных цехах при установки электрооборудования, станков. Обладают повышенной прочностью и безусадочностью. Так же этот продукт используется для заливки фундамента опор линий электропередач, на особо ответственных объектах.  Ремонт бетонных сооружений в труднодоступных местах на производстве.

Надежность и удобство применения продукта обусловлены следующими  преимуществами:

  • Дешевле импортных аналогов.
  • Безусадочность раствора (высокая прочность).
  • Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.
  • Подвижность смеси позволяет проводить укладку смеси без виброуплотнения.
  • Твердеет в сырых закрытых пространствах.
  • Быстрый набор ранней прочности.

Вся продукция проходит сертификацию в лаборатории и подтверждена сертификатами качества.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Межрегиональная кабельная компания
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