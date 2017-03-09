Надежный фундамент вашего производства

Межрегиональная кабельная компания за много лет работы зарекомендовала себя как надежный поставщик кабельно-проводниковой продукции. Тем не менее, наша компания продолжает работать над расширением ассортимента поставляемой продукции, исследуя тенденции спроса на рынке. Мы не могли не заметить, что в последнее время актуальны товары категории импортозамещения. В 2016 году мы организовали собственное производство сухих строительных смесей для ремонта и гидроизоляции бетонных конструкций под маркой «МК-ТРОН». Наша продукция по качеству не уступает импортным аналогам, при этом ценовая политика более приемлема для отечественного потребителя.



Особенно хотим обратить ваше внимание на продукт «МК-ТРОН РЕМОНТ». С помощью этого продукта создаются монолитные конструкции, которые используются в промышленных цехах при установки электрооборудования, станков. Обладают повышенной прочностью и безусадочностью. Так же этот продукт используется для заливки фундамента опор линий электропередач, на особо ответственных объектах. Ремонт бетонных сооружений в труднодоступных местах на производстве.



Надежность и удобство применения продукта обусловлены следующими преимуществами:

Дешевле импортных аналогов.

Безусадочность раствора (высокая прочность).

Стойкость к воздействию агрессивных сред и морской воды.

Подвижность смеси позволяет проводить укладку смеси без виброуплотнения.

Твердеет в сырых закрытых пространствах.

Быстрый набор ранней прочности.

Вся продукция проходит сертификацию в лаборатории и подтверждена сертификатами качества.