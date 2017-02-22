КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 13:20
Рубрика: Россия
Метки: МИНКОМСВЯЗЬ, ЕАЭС
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Заседание прошло при участии глав делегаций стран, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС): председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Республики Армении Карена Карапетяна, премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова, премьер-министра Республики Казахстан Бакытжана Сагинтаева, премьер-министра Киргизской Республики Сооронбая Жээнбекова и председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Тиграна Саркисяна.
Участники обсудили отрасли экономики, обладающие интеграционным потенциалом в Евразийском экономическом союзе, подготовку основных направлений реализации цифровой повестки союза до 2025 года и ряд других вопросов. По итогам заседания Евразийского межправительственного совета было принято решение о создании рабочей группы высокого уровня по определению основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС.
Реализация цифровой повестки ЕАЭС является необходимой составляющей не только процесса взаимной интеграции стран союза, но и их включения в широкомасштабный процесс глобальной цифровой трансформации. Цифровая экономика обладает значительным потенциалом для ускорения темпов экономического развития государства и улучшения качества жизни граждан.
Минкомсвязь России в данный момент разрабатывает программу «Цифровая экономика», в которой будут предусмотрены меры по созданию правовых, технических, организационных и финансовых условий для развития цифровой экономики в РФ и ее интеграции в пространство цифровой экономики государств – членов ЕАЭС.
Работа по развитию цифровой экономики в России ведется в тесном сотрудничестве с ЕАЭС. Тема создания единого цифрового пространства системно поднималась на совещаниях с представителями ЕАЭС в рамках рабочих встреч в Минкомсвязи России и прочих международных мероприятий. Так, 21 декабря 2016 года в Москве состоялся семинар Всемирного банка, в котором приняли участие глава Минкомсвязи России Николай Никифоров и представители Евразийской экономической комиссии. На семинаре обсуждалась тема цифровой экономики и сопряженных с ее развитием вопросов. Николай Никифоров и член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии по внутренним рынкам, информатизации и информационным и коммуникационным технологиям Карине Минасян коснулись темы формирования единого цифрового пространства на встрече 1 декабря 2016 года. Единое технологическое пространство ЕАЭС стало темой ежегодной Всемирной конференции Международной ассоциации научных парков и зон инновационного развития (IASP) 21 сентября 2016 года.