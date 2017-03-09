Nord stream 2 в ближайшие недели запросит разрешения на "Северный поток 2"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 12:26
Рубрика: В мире
Метки: ГАЗПРОМ, СЕВЕРНЫЙ ПОТОК II
Nord stream 2 запустит в ближайшие недели процедуру получения разрешений, необходимых для реализации проекта строительства газопровода "Северный поток 2", ото всех затронутых проектом стран, сказал в интервью РИА Новости финансовый директор Nord stream 2 Пол Коркоран (Paul Corcoran).
"Процесс получения разрешений зависит от индивидуальных процедур каждой страны. Запрос на получение разрешения был подан в Швеции в сентябре прошлого года, потому что там формальный процесс начинается раньше, чем в других странах. Процедуры в остальных четырех странах будут начаты в ближайшие недели", — сказал он, пояснив, что компания планирует начать процедуры по получению разрешений в этих странах в ближайшие недели.
Эти четыре страны — Германия, Дания, Финляндия и Россия.
"Мы ожидаем, что у нас будут все разрешения в начале 2018 года. После этого мы ожидаем, что начнем строительство", — добавил он.