ОАО "Москабельсетьмонтаж" закончил выполнение работ на объекте "Развитие улично-дорожной сети ОАМО "Завод им. И.А. Лихачева"

CABEX
9 марта 2017, 15:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОСКАБЕЛЬСЕТЬМОНТАЖ
Специалисты ОАО «Москабельсетьмонтаж» (ОАО «МКСМ») – ДЗО ПАО «МОЭСК» выполнили сложную техническую задачу, осуществив переврезку пяти кабельных линий 110 кВ на объекте: Развитие улично-дорожной сети ОАМО «Завод имени И.А. Лихачева» (ЗИЛ). Решение о переврезке было продиктовано необходимостью осуществить вынос линий электропередачи из зоны строительства объектов на территории ЗИЛ, в том числе знаменитого Ледового дворца.
Сложность работ по переврезке заключалась не только в техническом исполнении, но еще и на этапе согласования проекта. Дело в том, что в Москве существует ряд ограничений на проведение работ, поэтому энергостроителям пришлось искать нетрадиционные решения, которые затем были согласованы с городскими властями.
В результате компании удалось освободить территорию под строительство, выполнив сложную с технической точки зрения задачу: энергостроители ОАО «Москабельсетьмонтаж» входили в кабельный коллектор «Новокожуховский» по действующим линиям. Таким образом, работы на участках пяти высоковольтных кабельных линий общей длиной трассы 130 метров удалось провести без отключения действующих кабельных линий, не доставляя неудобств потребителям электроэнергии.
Применяя в своей работе самые современные инновационные методы и технологии, специалисты ОАО «Москабельсетьмонтаж» стремятся всегда быть на острие технического прогресса.