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ПАО "МРСК Центра и Приволжья": 1042 заявителя подключено к сетям в Нижегородской области

ПАО МРСК Центра и Приволжья: 1042 заявителя подключено к сетям в Нижегородской области

9 марта 2017, 14:33
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ

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За два месяца текущего года, филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» осуществил технологическое присоединение 1042 энергопринимающих устройств (ЭПУ) заявителей общей максимальной мощностью свыше 26 МВт.

В течение первых двух месяцев 2017 г. нижегородские энергетики подключили к сетям 812 энергопринимающих устройств заявителей льготной категории к электрическим сетям суммарной мощностью 8,5 МВт, в том числе 771 ЭПУ физических лиц – 8 047 кВт и 41 ЭПУ юридических лиц - 408 кВт. Мощность 230 присоединенных ЭПУ прочих категорий заявителей составила 18 МВт.
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Напомним, в 2016 году нижегородские энергетики выполнили 11 270 подключений общей мощностью 228 МВт. В частности, к электросетям «Нижновэнерго» были присоединены 93 многоквартирных дома, в том числе построенные в рамках реализации областных целевых программ по поддержке молодых специалистов и расселению ветхого и аварийного жилья. Также было подключено 82 объекта сельскохозяйственного назначения, 59 предприятий и производств, 43 социальных объекта, 33 объекта здравоохранения и образования, 32 церкви и храма.

К числу наиболее крупных реализованных проектов прошедшего года относится техприсоединение жилого комплекса на 2200 квартир «Анкудиновский парк» в Нижнем Новгороде. К сетям были подключены и крупные объекты сельскохозяйственного назначения: свинокомплекс полного цикла в Вадском и новый современный молочно-товарный комплекс на 1200 голов крупного рогатого скота в Уренском районах региона. В декабре 2016 г. завершена подготовка к технологическому присоединению картофелехранилищ в Вадском и Лукояновском районах Нижегородской области. Кроме того, сотрудники «Нижновэнерго» подключили новый физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Городце, обеспечили электроснабжение систем освещения мостового перехода через р. Волга на автомобильной дороге Нижний Новгород – Шахунья – Киров.

Технологическое присоединение остается одним из приоритетных направлений деятельности «Нижновэнерго», включающим полный комплекс мероприятий по реконструкции и строительству энергообъектов. Их выполнение позволяет ежегодно подключать к электросетям компании тысячи новых потребителей и создавать благоприятные условия для развития бизнеса, улучшения инвестиционного климата в регионе.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"

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