Первый международный форум "TeleMultiMedia Forum пройдет в рамках выставки СВЯЗЬ

27 апреля 2017 г. в рамках выставки «СВЯЗЬ» пройдет первый международный форум «TeleMultiMedia Forum 2017: Настоящее и будущее медиапотребления в России и мире». Форум будет посвящен наиболее важным аспектам развития российской отрасли цифрового ТВ в контексте трансформации современных моделей медиапотребления, а также популяризации новых технологий и медиаформатов.

Современная медиаиндустрия в целом и рынок цифрового телевидения в частности находятся в самом разгаре глобальной трансформации. Традиционное телевидение с каждым днем теряет аудиторию, уступая ее интернет-платформам, социальным сетям и OTT-сервисам. При этом постепенно набирают обороты инновационные медиаформаты, такие как виртуальная реальность, видео в формате 360° и всевозможный интерактивный контент, включая гейминг.

Одновременно с этим меняются модели и средства потребления видеоконтента: обыкновенные телевизионные приемники вытесняются умными приставками, Smart TV, а также персональными гаджетами. Активно набирает обороты тенденция развития кроссплатформенного контента. Кроме того, развиваются сервисы нелинейного телевидения, благодаря которым телезритель получает возможность создавать собственную сетку телесмотрения из каталога различных источников контента. Это способствует ужесточению требований аудитории к качеству потребляемого контента.

Перемены происходят очень быстро и требуют мгновенной реакции со стороны участников рынка во избежание риска оказаться на обочине бизнеса. TeleMultiMedia Forum 2017 призван держать руку на пульсе медиаиндустрии и подготовить ее к грядущим изменениям.

В работе Форума примут участие представители российских и зарубежных телекоммуникационных и вещательных компаний, операторов связи, провайдеров спутникового, кабельного и мобильного телевидения, производителей и дистрибьюторов контента и оборудования, «новых медиа», онлайн-платформ и бренд-агентств, эксперты отрасли, аналитики и СМИ.

Приглашенными докладчиками станут эксперты ведущих зарубежных аналитических агентств и телекоммуникационных компаний, которые представят результаты своих исследований, расскажут к чему готовиться российской медиа отрасли в ближайшем будущем и поделятся успешными кейсами монетизации медиаконтента и трансформации бизнес моделей с учетом новых веяний.

Программа Форума включает несколько основных тематических блоков:

пленарное заседание «Ключевые тренды медиапотребления в России и за рубежом. Влияние трансформации медиасистем на отрасль цифрового ТВ»

сессия «Эволюция бизнес моделей операторов платного ТВ в цифровую эпоху. Кейсы ведущих игроков рынка»

сессия «Новые медиаформаты и их интеграция с традиционным контентом. Social TV, VR/AR, 360°»

дебаты «OTT революция в России. «Убьют» ли новые медиа в ближайшее время операторов платного ТВ?»

Организатор Форума: Издательство «Телеспутник» - влиятельная российская медиа-коммуникационная платформа о бизнесе и технологиях в области цифрового телевидения, мультимедиа и интернета вещей. Выпускает комплекс профессиональных СМИ в сфере цифрового телевидения, мультимедиа, медиапотребления, мультисервисных сетей и сопутствующих информационных и коммуникационных технологий.

Стратегический партнер: инвестиционно-промышленный холдинг GS Group.

Партнеры Форума: ЦВК «Экспоцентр» и Телекомпания «Первый ТВЧ».

Регистрация участников, а также подробная информация о Форуме на сайте: telemultimedia.ru. По вопросам участия обращаться по тел.: +7 (812) 332-64-44, E-mail: conference@telesputnik.ru.

Организатор выставки «Связь. Информационные и коммуникационные технологии» - АО «Экспоцентр» при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, Федерального агентства связи (Россвязь), Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК), под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ. Выставка пройдет с 25 по 28 апреля 2017 г. в ЦВК «Экспоцентр».