Потребности в мощности потребителей Кабардино-Балкарии выросли в 6,5 раз

В январе в филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» (входит в группу компаний «Россети») поступило 65 заявок от потребителей республики на технологическое присоединение к электросетям 1,3 МВт мощности. В сравнении с январем 2016 года, количество заявок от юридических и физических лиц увеличилось в 2,5 раза, а заявленная по ним мощность – в 6,5 раза.



Заключено 67 договоров на подключение объектов мощностью 1,35 МВт, из них 34 договора на 1,2 МВт – с юридическими лицами.



С целью обеспечения энергопитания оформлены договоры на присоединение энергопринимающих устройств насосной станции крупной агрофирмы в Прохладненском районе, трех базовых станций оператора мобильной связи в селениях Заюково и Карагач, системы стационарного контроля движения большегрузного автотранспорта по федеральной дороге в Зольском, Урванском, Прохладненском, Баксанском районах и непосредственно в г. Баксан, уличного освещения в ст. Солдатская, с.п. Бабугент и Благовещенка, хуторе Минский.



Между тем, филиал МРСК Северного Кавказа - «Каббалкэнерго» в январе выполнил на 25 технологических присоединений больше, чем в январе 2016 года. Так, осуществлено технологическое присоединение 75 объектов общей мощностью 0,9 МВт. Среди реализованных – комплекс по выращиванию семян в с. Псынадаха, нефрологический центр и здание УФСИН в г. Баксан, пожарная часть в с. Кременчуг-Константиновское, два светофорных объекта в Аргудане и в районе озера Тамбукан по федеральной автодороге.



Филиал МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» в рамках клиентоориентированной политики продолжает системную работу по обеспечению доступности энергетической инфраструктуры республики, упрощению услуг по технологическому присоединению объектов на территории присутствия компании. Филиал стремится делать услугу подключения к сетям максимально понятной и простой, в том числе с использованием интернет-сервиса.



Для ускоренного подключения к электросетям действует прием заявок на технологическое присоединение через Личный кабинет заявителя на веб-сайте МРСК Северного Кавказа по адресу: http://lk.mrsk-sk.ru/. Сервис доступен для приема заявок на технологическое присоединение мощности до 150 кВт как для физических, так и для юридических лиц.



Преимущества оформления заявки на технологическое присоединение через Личный кабинет для льготной категории заявителей (а это экономия времени, сокращение сроков рассмотрения документов, сведение к нулю очных визитов в офисы энергокомпании) смог оценить потребитель частного сектора из Прохладненского района, подавший онлайн-заявку.



Также заявители Кабардино-Балкарии вправе подавать заявки в пунктах обслуживания потребителей в районных электрических сетях, в пункте работы с потребителями в Нальчике на ул. Калюжного, 190, в исполнительном аппарате филиала «Каббалкэнерго» на ул. Щорса, 6, а также в исполнительном аппарате МРСК Северного Кавказа по адресу: г. Пятигорск, п. Энергетик, ул. Подстанционная, 13А.



На сайте МРСК Северного Кавказа размещена видеоинструкция по прохождению процедуры технологического присоединения к электросетям, в которой раскрывается процедура осуществления технологического присоединения льготных категорий заявителей мощностью энергоустановок до 150 кВт.