Приморские энергетики обеспечат электроэнергией ТОСЭР "Большой Камень"

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» приступил к подготовке энергообъектов для ТОСЭР «Большой Камень». Специалисты выполняют проектно-изыскательские работы для линий электропередачи 6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку 1-ой очереди микрорайона «Шестой», а также подводят итоги торговой процедуры на разработку проектной документации для новой подстанции (ПС) 110 кВ «Садовая» и ЛЭП 110 кВ.
К сентябрю энергетики смонтируют линии электропередачи 6 кВ протяженностью более 6 км, установят 3 трансформаторные подстанции. Это позволит обеспечить электроэнергией строительные площадки жилых микрорайонов в Большом Камне.
В августе строительно-монтажные работы начнутся на объекте ПС «Садовая». Установленная мощность подстанции составит 80 МВт. Новый энергообъект не только полностью обеспечит электроэнергией резидента ТОСЭР, а также в перспективе сможет принять нагрузку жилищного строительства, объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения.
На территории Приморского края АО «ДРСК» строит электросетевые объекты для двух территорий опережающего социально-экономического развития – «Михайловский» и «Большой Камень». Для ТОСЭР «Большой Камень» энергетики построят подстанцию 110 кВ «Садовая» и линии электропередачи 6-110 кВ. На территории ТОСЭР «Михайловский» будут смонтированы четыре новые подстанции 35-110 кВ - «Агрокомплекс», «Дубки», «Ленинское», «Ключи» и линии электропередачи 10-110 кВ. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение несет АО «Корпорация развития Дальнего Востока».