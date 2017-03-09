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Отраслевые новости: Энергетика

Приморские энергетики обеспечат электроэнергией ТОСЭР "Большой Камень"

Приморские энергетики обеспечат электроэнергией ТОСЭР Большой Камень

9 марта 2017, 13:12
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК

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Филиал АО ДРСК «Приморские электрические сети» приступил к подготовке  энергообъектов для ТОСЭР «Большой Камень». Специалисты выполняют проектно-изыскательские работы для линий электропередачи  6 кВ, которые обеспечат электроэнергией строительную площадку 1-ой очереди микрорайона «Шестой», а также подводят итоги торговой процедуры на разработку проектной документации для новой подстанции (ПС) 110 кВ «Садовая» и ЛЭП 110 кВ.

К сентябрю энергетики смонтируют линии электропередачи 6 кВ протяженностью  более 6 км, установят 3 трансформаторные подстанции. Это позволит обеспечить электроэнергией строительные площадки жилых микрорайонов в Большом Камне.

В августе строительно-монтажные работы начнутся на объекте ПС «Садовая». Установленная мощность подстанции составит 80 МВт. Новый энергообъект не только полностью обеспечит электроэнергией резидента ТОСЭР, а также в перспективе сможет принять нагрузку жилищного строительства, объектов инфраструктуры – систем водо- и газоснабжения.

На территории Приморского края АО «ДРСК» строит электросетевые объекты для  двух территорий опережающего социально-экономического развития – «Михайловский» и «Большой Камень». Для ТОСЭР «Большой Камень» энергетики построят подстанцию 110 кВ «Садовая» и линии электропередачи 6-110 кВ. На территории ТОСЭР «Михайловский» будут смонтированы четыре новые подстанции 35-110 кВ - «Агрокомплекс», «Дубки», «Ленинское», «Ключи» и линии электропередачи  10-110 кВ. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры в рамках договора на технологическое присоединение несет АО «Корпорация развития Дальнего Востока».

Компания: АО "ДРСК"
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