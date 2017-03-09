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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Решение краевого РСТ о снижении тарифов на электроэнергию признано законным

Решение краевого РСТ о снижении тарифов на электроэнергию признано законным

9 марта 2017, 13:30
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ, СУД, ТАРИФЫ

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По итогам судебного заседания, состоявшегося 2 марта, Верховный суд Российской Федерации в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований ПАО «МРСК Сибири», выразившего несогласие с решением РСТ Забайкальского края об исключении из необходимой валовой выручки предприятия на 2016 год денежных средств в размере свыше 1 миллиарда рублей по причине нецелевого использования включенных в регулируемые тарифы инвестиционных ресурсов в 2015 году.

По итогам судебного заседания, состоявшегося 2 марта 2017 года, Верховный суд Российской Федерации в полном объеме отказал в удовлетворении исковых требований ПАО «МРСК Сибири», выразившего несогласие с решением РСТ Забайкальского края об исключении из необходимой валовой выручки предприятия на 2016 год денежных средств в размере свыше 1 миллиарда рублей по причине нецелевого использования включенных в регулируемые тарифы инвестиционных ресурсов в 2015 году.

«Таким образом, Верховный суд Российской Федерации признал обоснованность и законность решения органа регулирования о пересмотре необходимой валовой выручки филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» и единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии в сторону снижения», — прокомментировала ситуацию руководитель Региональной службы по тарифам и ценообразования Забайкальского края Евгения Батуева, передает «Забайкальский рабочий».

По словам руководителя ведомства, решение, принятое РСТ Забайкальского края, позволило с 1 июля 2016 года снизить для населения тарифы на электрическую энергию сверх социальной нормы на 8 % и ограничить рост тарифов на услуги по передаче электрической энергии для прочих потребителей в пределах 7,5 %.

В пресс-службе напомнили, что ранее ПАО «МРСК Сибири» обратилось в Забайкальский краевой суд с требованиями отменить решение РСТ Забайкальского края в отношении филиала ПАО «МРСК Сибири» — «Читаэнерго» о корректировке необходимой валовой выручки предприятия на 2016 год.

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