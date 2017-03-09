Решения Совета директоров МРСК Урала от 06.03.2017 г.

06 марта 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.



В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.



По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:

Ковалевский Станислав Дмитриевич, Специалист 3 разряда отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области

Юшков Константин Михайлович, Советник ООО «Вермут Эссэт Менеджмент»

Куликов Денис Викторович, Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов

Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов

Виллевальд Евгений Рудольфович, Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»

Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»

Харитонов Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Акционерного общества «Газмонтаж»

Тесис Яков Савельевич, Проектный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»

Хуажев Олег Тимирович, Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»

Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»

Филькин Роман Алексеевич, Директор, энергетика, машиностроение, Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Спирин Денис Александрович, Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»

Коновалов Эдуард Валерьевич, Директор департамента по экономической безопасности Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»

Акопян Дмитрий Борисович, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»

Беленко Роман Алексеевич, Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»

Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»

Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»

Саух Максим Михайлович, Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»

Семериков Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»

Серов Алексей Юрьевич, Директор Департамента финансов ПАО «Россети»

Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»

Фадеев Александр Николаевич, Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»

Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.



Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:

Албул Альмира Мадехатовна, ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области

Лелекова Марина Алексеевна, директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Ким Светлана Анатольевна, начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кабизьскина Елена Александровна, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Кириллов Артем Николаевич, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»

Слесарева Елена Юрьевна, главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.



Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня и пр.), будут проведены не позднее 27 апреля 2017 года.