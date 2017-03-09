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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Решения Совета директоров МРСК Урала от 06.03.2017 г.

Решения Совета директоров МРСК Урала от 06.03.2017 г.

9 марта 2017, 15:02
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК УРАЛА

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06 марта 2017 г. состоялось заседание Совета директоров ОАО «МРСК Урала» в заочной форме, на котором был рассмотрен ряд управленческих и корпоративных вопросов.

В соответствии с Уставом ОАО «МРСК Урала» завершена процедура выдвижения кандидатов в органы управления и контроля компании для избрания на годовом общем собрании акционеров. Совет директоров рассмотрел предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала», поступившие от акционеров, владеющих в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества.

По итогам голосования был утвержден следующий список кандидатов по выборам в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» для голосования на годовом общем собрании акционеров:

  • Ковалевский Станислав Дмитриевич, Специалист 3 разряда отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области
  • Юшков Константин Михайлович, Советник ООО «Вермут Эссэт Менеджмент»
  • Куликов Денис Викторович, Советник исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
  • Репин Игорь Николаевич, Заместитель исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов
  • Шевчук Александр Викторович, Исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов
  • Виллевальд Евгений Рудольфович, Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»
  • Оже Наталия Александровна, Заместитель Генерального директора Акционерного общества «ГАЗЭКС»
  • Харитонов Михаил Евгеньевич, Генеральный директор Акционерного общества «Газмонтаж»
  • Тесис Яков Савельевич, Проектный директор Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»
  • Хуажев Олег Тимирович, Руководитель проектов Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»
  • Дмитрик Роман Августович, Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Региональная распределительная сетевая компания»
  • Филькин Роман Алексеевич, Директор, энергетика, машиностроение, Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
  • Спирин Денис Александрович, Директор по корпоративному управлению Представительства компании «Проспери Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
  • Коновалов Эдуард Валерьевич, Директор департамента по экономической безопасности Закрытого акционерного общества «Группа компаний РЕНОВА»
  • Акопян Дмитрий Борисович, Директор Департамента инвестиционной деятельности ПАО «Россети»
  • Беленко Роман Алексеевич, Заместитель начальника управления строительства электросетевых объектов - начальник отдела координации строительства объектов Департамента капитального строительства ПАО «Россети»
  • Гончаров Юрий Владимирович, Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети»
  • Дрегваль Сергей Георгиевич, Генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
  • Саух Максим Михайлович, Начальник управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ПАО «Россети»
  • Семериков Сергей Александрович, Главный советник ПАО «Россети»
  • Серов Алексей Юрьевич, Директор Департамента финансов ПАО «Россети»
  • Софьин Владимир Владимирович, Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети»
  • Фадеев Александр Николаевич, Заместитель Генерального директора по безопасности ПАО «Россети»
  • Ящерицына Юлия Витальевна, Директор Департамента экономического планирования и бюджетирования ПАО «Россети»

Совет директоров является коллегиальным органом управления Общества, осуществляет общее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров Общества. Совет директоров ОАО «МРСК Урала» ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 11 человек путем кумулятивного голосования.

Также Совет директоров утвердил список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Урала»:

  • Албул Альмира Мадехатовна, ведущий специалист-эксперт отдела приватизации и управления ФГУП/АО и имуществом государственной казны Территориального управления Росимущества в Свердловской области
  • Лелекова Марина Алексеевна, директор Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
  • Ким Светлана Анатольевна, начальник Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
  • Кабизьскина Елена Александровна, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
  • Кириллов Артем Николаевич, заместитель начальника Управления ревизионной деятельности Департамента контрольно-ревизионной деятельности ПАО «Россети»
  • Слесарева Елена Юрьевна, главный эксперт Дирекции внутреннего аудита ПАО «Россети»

Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном действующим законодательством и Уставом Общества сроком на один год в составе 5 человек.

Совет директоров ОАО «МРСК Урала» определил, что заседания Совета директоров, на которых будут рассмотрены вопросы, связанные с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров (определение даты, места и времени проведения собрания, повестки дня и пр.), будут проведены не позднее 27 апреля 2017 года.

Компания: ОАО "МРСК Урала"

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