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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" актуализировали Единую техническую политику

Россети актуализировали Единую техническую политику

9 марта 2017, 15:11
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЕТП ЭСК

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Компания «Россети» внесла изменения в Единую техническую политику электросетевого комплекса, распространяющуюся на все дочерние и зависимые общества.

Актуальная редакция документа направлена на определение основных направлений технологического развития группы «Россети», которые включают в себя:

• повышение надежности электроснабжения потребителей;

• повышение энергоэффективности применяемых технологий, оборудования, материалов;

• преодоление тенденции старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования;

• совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;

• минимизацию воздействия на окружающую среду;

• развитие структуры оперативно-технологического управления объектами;

• стимулирование развития на территории Российской Федерации производства современных видов оборудования, строительных конструкций, а также роста научно-технического и проектного потенциала.

Актуализация Единой технической политики это ещё один шаг на пути к техническому обслуживанию «по состоянию». В ней заложены принципы диагностики и оценки остаточного ресурса оборудования для повышения эффективности владения активами, путем разумного инвестирования в его ремонты и замены.

Изменения учитывают опыт внедрения инновационных технологий в рамках пилотных проектов и их конструктивных особенностей, перспективы и планы их развития на энергообъектах дочерних структур «Россетей».

Документ прошел согласование и рецензирование в ведущих научно-исследовательских и проектных институтах, генерирующих компаниях и других заинтересованных участниках энергетического рынка.

Компания: ПАО "Россети"

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