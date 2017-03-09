"Россети" актуализировали Единую техническую политику

Компания «Россети» внесла изменения в Единую техническую политику электросетевого комплекса, распространяющуюся на все дочерние и зависимые общества.

Актуальная редакция документа направлена на определение основных направлений технологического развития группы «Россети», которые включают в себя:

• повышение надежности электроснабжения потребителей;



• повышение энергоэффективности применяемых технологий, оборудования, материалов;



• преодоление тенденции старения основных фондов электрических сетей и электросетевого оборудования;



• совершенствование технологий эксплуатации, технического обслуживания и ремонта;



• минимизацию воздействия на окружающую среду;



• развитие структуры оперативно-технологического управления объектами;



• стимулирование развития на территории Российской Федерации производства современных видов оборудования, строительных конструкций, а также роста научно-технического и проектного потенциала.

Актуализация Единой технической политики это ещё один шаг на пути к техническому обслуживанию «по состоянию». В ней заложены принципы диагностики и оценки остаточного ресурса оборудования для повышения эффективности владения активами, путем разумного инвестирования в его ремонты и замены.

Изменения учитывают опыт внедрения инновационных технологий в рамках пилотных проектов и их конструктивных особенностей, перспективы и планы их развития на энергообъектах дочерних структур «Россетей».

Документ прошел согласование и рецензирование в ведущих научно-исследовательских и проектных институтах, генерирующих компаниях и других заинтересованных участниках энергетического рынка.