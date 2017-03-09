"Россети" вошли в топ-10 самых экологичных компаний России

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представили очередной рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики – показатели за второе полугодие 2016 г. В топ-10 вошла компания «Россети», заняв 4-ую позицию экорейтинга.
Рейтинг оценивает вклад каждой из корпораций в создание в обществе образа экологически и социально ответственного отечественного бизнеса. Ключевыми критериями формирования рейтинга являются качество освещения в СМИ природоохранной деятельности компаний и распространение этой информации на максимально широкую аудиторию.
В числе положительных событий ПАО «Россети» были отмечены:
- Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта: создание инфраструктуры для электротранспорта; информационная кампания в пользу использования электротранспорта
- Поддержка автопробега «80EDAYS – 2016»
- Строительство автономной гибридной энергоустановки в Забайкальском крае в рамках расширения использования альтернативных источников энергии
Также в рейтинге отмечены «Газпром», «Роснефть», Русгидро, Русал и другие.