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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" вошли в топ-10 самых экологичных компаний России

Россети вошли в топ-10 самых экологичных компаний России

9 марта 2017, 17:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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Телеканал «Живая планета» и Институт современных медиа (MOMRI) представили очередной рейтинг экологической деятельности российских компаний топливно-энергетического и металлургического секторов экономики – показатели за второе полугодие 2016 г. В топ-10 вошла компания «Россети», заняв 4-ую позицию экорейтинга.

Рейтинг оценивает вклад каждой из корпораций в создание в обществе образа экологически и социально ответственного отечественного бизнеса. Ключевыми критериями формирования рейтинга являются качество освещения в СМИ природоохранной деятельности компаний и распространение этой информации на максимально широкую аудиторию.

В числе положительных событий ПАО «Россети» были отмечены:

- Всероссийская программа развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта: создание инфраструктуры для электротранспорта; информационная кампания в пользу использования электротранспорта

- Поддержка автопробега «80EDAYS – 2016»

- Строительство автономной гибридной энергоустановки в Забайкальском крае в рамках расширения использования альтернативных источников энергии

Также в рейтинге отмечены «Газпром», «Роснефть», Русгидро, Русал и другие.

Компания: ПАО "Россети"
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