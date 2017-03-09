"РусГидро" получит дальневосточные долги

ВТБ и «РусГидро» наконец закрыли готовившуюся с 2015 года сделку по привлечению акционерного финансирования и подписали пятилетний расчетный форвардный контракт. «РусГидро» получит 55 млрд руб. от ВТБ на рефинансирование задолженности дочернего энергохолдинга «РАО ЭС Востока». По условиям сделки, вернуть эти средства ВТБ должен через пять лет, но опциона на обратный выкуп бумаг не предусмотрено, хотя допускается возможность выкупа акций компаниями группы «РусГидро». ВТБ уже ищет инвестора для продажи пакета в энергохолдинге, «РусГидро» интерес к акциям пока отрицает.



Во вторник «РусГидро» закрыла сделку по докапитализации компании за счет средств ВТБ. По условиям сделки, банк передаст в капитал «РусГидро» 55 млрд руб., ВТБ в свою очередь получит 13% акций компании за счет покупки допэмиссии на 40 млрд руб. и квазиказначейского пакета в 15 млрд руб. Привлеченные средства должны закрыть до половины долга входящего в группу «РусГидро» дальневосточного энергохолдинга «РАО ЭС Востока». Как сообщил глава «РусГидро» Николай Шульгинов, долг «РАО ЭС Востока» на 1 марта составлял 103 млрд руб.



Подписание этого контракта неоднократно откладывалось с конца 2015—начала 2016 года. В последний раз сделку предполагалось закрыть до конца 2016 года, затем подписание перенесли на 7 февраля, но оно снова не состоялось «по техническим причинам». Увеличивающаяся долговая нагрузка «РАО ЭС Востока» (в том числе внутрихолдинговая — за счет кредитов и займов материнской компании) является ключевой проблемой «РусГидро». Схему погашения долга через докапитализацию компания утвердила весной 2015 года, но тогда ожидаемая сумма была существенно выше — до 85 млрд руб., а ВТБ мог получить до 20% акций «РусГидро». В июле 2015 года с ВТБ был подписан term-sheet с условиями сделки, но процесс заморозили на стадии проекта указа президента РФ. После этого сделку переделали: сумма докапитализации была снижена до 55 млрд руб., из финальной схемы исчез облигационный заем «РАО ЭС Востока» под госгарантии. Кроме того, из условий выпало условие о проведении пут-опциона, по которому «РусГидро» обязывалось выкупить бумаги у ВТБ.



У ВТБ есть пять лет на то, чтобы найти инвестора и продать пакет акций «РусГидро». «Этот пакет должен пойти инвестору, будь то финансовому или стратегическому»,— сказал во вторник глава ВТБ Андрей Костин, отметив также, что «любая реализация акций будет согласовываться с правительством». По его словам, потенциальные инвесторы уже проявляют интерес к активу. «Вчера встречался с министром финансов Катара»,— уточнил топ-менеджер госбанка. Глава Росимущества Дмитрий Пристансков уточнил, что по акционерному соглашению между ВТБ и «РусГидро» приоритетным является поиск стратегического инвестора. «Это может быть сторонний инвестор, либо дочерняя компания из структуры «РусГидро»,— добавил он. Но Николай Шульгинов пока исключает такую возможность. «Обязательств нет, мы долго бились за такой подход, мы выкупать не собираемся, но зарекаться нельзя»,— сказал он. По его словам, о досрочном выкупе доли можно говорить не ранее чем через два года.



Источник: Коммерсант.

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