СП "Силовых машин" и корпорации "Тошиба" отгрузило трансформатор в Казахстан

КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
9 марта 2017, 12:10
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ-ТОШИБА. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Завод «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы» (СМТТ) изготовил, испытал и отгрузил первый из трех трансформаторов в комплекте с системой мониторинга для казахстанской ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy».
Трансформатор мощностью 175 МВА и напряжением 110 кВ предназначен для установки на модернизируемом в настоящее время энергоблоке №2. Поставка второго и третьего – запланирована на 2018 и 2019 годы соответственно.
Договор на поставку трех трансформаторов и оказание услуг шеф-монтажа был подписан между СМТТ и «Силовыми машинами» в декабре 2014 года. Поставка осуществляется в рамках проекта модернизации четырех энергоблоков ГРЭС ТОО «Kazakhmys Energy», который осуществляют «Силовые машины».
Соответствующий контракт был заключен с компанией ТОО «Kazakhmys Energy» в 2014 году. В соответствии с контрактными обязательствами «Силовые машины» поставят на ГРЭС четыре комплекта энергооборудования, каждый из которых включает паровую турбину и турбогенератор мощностью по 130 МВт, теплообменное оборудование производства Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (входит в состав группы компании «Силовые машины»). Также в рамках контракта «Силовые машины» осуществят поставку трех трансформаторов.
Первый комплект оборудования для энергоблока №2 ГРЭС «Kazakhmys Energy» был отгружен в 2016 году. Завершение поставок турбин и генераторов для остальных энергоблоков запланировано на 2019 год, теплообменного оборудования – на 2021 год.