"Саратовские распределительные сети" создают инфраструктурные условия для строительства жилья в Саратове

CABEX
9 марта 2017, 13:49
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: САРАТОВСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Саратовские распределительные сети» продолжает работу по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям. В январе текущего года выполнено 86 договоров. Объем предоставленной мощности составил 1,39 МВт.
Одним из реализованных проектов стало создание условий для технологического присоединения строящегося жилого комплекса «Царицинский» в Саратове. Филиал предоставил необходимую мощность территориальной сетевой организации, которая обеспечивает его электроснабжение. Возможность для подключения новых потребителей появилась в результате реконструкции подстанции 110/6 кВ «Западная» в 2012 – 2014 гг., расположенной во Фрунзенском районе города. На подстанции были установлены новые трансформаторы, комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией 110 кВ, распределительное устройство 6 кВ.
На территории Саратовской области в первом месяце текущего года заключено 62 новых договора, по которым потребителям предоставят более 3 МВт мощности. В январе в адрес энергетиков поступило 126 новых обращений, суммарная запрашиваемая мощность по которым составила 7,95 МВт.
Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных направлений деятельности ПАО «МРСК Волги». В регионах зоны деятельности компании созданы и работают центры и пункты обслуживания потребителей. На официальном сайте Общества (www.mrsk-volgi.ru) функционирует личный кабинет. С его помощью можно подать заявки на технологическое присоединение и другие услуги.