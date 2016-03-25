"Сименс Трансформаторы" поставит оборудование для Института ядерных исследований

CABEX
9 марта 2017, 13:58
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: Siemens, СИМЕНС ТРАНСФОРМАТОРЫ
Воронежское предприятие «Сименс Трансформаторы» поставит два силовых трансформатора мощностью 40 МВА, классом напряжения 110 кВ для Объединенного института ядерных исследований. Оборудование будет установлено на подстанции 110/6 кВ «Дубна», которая является, в том числе, питающим центром для Лаборатории физики высоких энергий им. В.И.Векслера и А.М.Балдина (ЛФВЭ).
Оборудование будет использовано в ходе создания энергоэффективной инфраструктуры, необходимой институту. Трансформаторы произведут для питания всех научных установок лаборатории. В настоящее время здесь реализуется ряд перспективных проектов, среди которых строящийся ускорительный комплекс NICA и DRIBs (Dubna Radioactive Ion Beams). В рамках последнего Научно-исследовательский институт создает новый ускорительный комплекс для изучения ядерных реакций.
Победа в данном конкурсе была возможна благодаря программе снижения издержек при разработке трансформаторов. Это обеспечило возможность предложения самой конкурентной цены.