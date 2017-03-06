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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Специалисты "МРСК Урала" выполнят комплексный ремонт ключевой подстанции в Чердынском районе Пермского края

Специалисты МРСК Урала выполнят комплексный ремонт ключевой подстанции в Чердынском районе Пермского края

9 марта 2017, 12:21
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО, ПОДСТАНЦИЯ

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Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» приступил к ремонту оборудования подстанции 110/10 кВ «Чердынь» в Чердынском муниципальном районе.

В целях повышения надежности работы энергообъекта энергетики выполнят капитальный ремонт 2 масляных выключателей и 11 разъединителей 110 кВ, 8 масляных выключателей 10 кВ, 2 силовых трансформаторов мощностью 10 МВА каждый. Общий объем финансирования указанных мероприятий составит более 1,8 миллионов рублей.

Подстанция «Чердынь» является важным питающим центром, обеспечивающим электроснабжение потребителей города Чердынь, а также населенных пунктов Рябинино, Покча, Вильгорт с общим количеством населения 10 тысяч человек.

Компания: ОАО "МРСК Урала"
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